Данное обращение оказалось выдержано в таком сугубом почтении к гонителю Церкви, что многие украинские архиереи отказались его подписывать…

9 июля 2025 года в Интернете было распространено обращение архиереев Украинской Православной Церкви к главе украинского режима Владимиру Зеленскому в защиту лишённого украинского гражданства Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия.

Автором данного обращения, судя по всему, вновь стал пропустивший «по болезни» уже два Синода митрополит Одесский Агафангел, который ранее также инициировал жёсткое письмо против решения Священного Синода Русской Православной Церкви о назначении нового архиерея на Донецкую кафедру. Под новым обращением его подпись вновь стоит первой.

Правда, на сей раз открытое письмо по своему стилю оказалось совсем иным — никаких заявлений в духе «мы больше не можем молчать» и прочих жестких заявлений в нём нет. Более того, к Зеленскому, который инициировал гонения на УПЦ, украинские архиереи обращаются с «глубоким уважением» и весьма подобострастно.

Главный аргумент их письма состоит в том, что Блаженнейший митрополит Онуфрий — это один из первых патриотов Украины, который сделал очень многое, чтобы отразить «агрессию России», а потому с лишением его гражданства вышла досадная ошибка, которую, если возможно, было бы хорошо исправить.

Такое сугубое подобострастие перед гонителем Церкви пришлось по душе далеко не всем архиереям Украинской Православной Церкви, а потому из более чем 100 владык, его подписали 45 иерархов. При этом свои подписи под документом отказались поставить такие авторитетные архиереи, как митрополит Черкасский Феодосий, митрополит Запорожский Лука и находящийся в заключении митрополит Святогорский Арсений.

Ниже мы публикуем текст данного послания, чтобы читатели «Русской линии» сами могли составить о нём своё представление:

Президенту Украины

Владимиру Александровичу Зеленскому

Многоуважаемый господин Президент!

Мы, архиереи Украинской Православной Церкви, обращаемся к вам с искренним и в то же время тревожным словом, в связи с решением о лишении гражданства Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, патриота, гражданина, верного сына родной Украинской земли.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий — не только Предстоятель Церкви, служащей Богу и объединяющей миллионы граждан Украины, но и пастырь, в самом начале войны засвидетельствовавший свою позицию четко, однозначно, решительно и ответственно. В первые же часы вторжения войск РФ на территорию Украины он публично осудил это и призвал всех верных к молитве и защите Отечества. Он остался здесь, со своей паствой, и благословил наше украинское войско на защиту Родины.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, и под его духовным руководством, Украинская Православная Церковь в течение всего времени полномасштабной войны против нашего государства осуществляет широкую гуманитарную и благотворительную деятельность. За эти годы силами Церкви было собрано и передано тысячи тонн гуманитарной помощи, закуплены медикаменты, оборудование, автомобили для эвакуации и нужд медицинской помощи на сотни миллионов гривен, а также собраны значительные средства на поддержку потерпевших от войны вдов и сирот.

Наши священнослужители и верующие служат в рядах Вооруженных Сил Украины, и защищают целостность, суверенитет и независимость нашего государства. Без преувеличения можно сказать, что на сегодняшний день Украинская Православная Церковь под руководством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия является одной из наибольших благотворительных организаций Украины.

Мы не ищем в этом славы или признания — это наш духовный и гражданский долг. Но решение о лишении гражданства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, искреннего украинца, живущего и продолжающего жить украинской жизнью, отозвалось болью в сердцах миллионов верующих Украинской Православной Церкви.

Свидетельством этому является и то, что согласно социальным опросам имя нашего Предстоятеля в этом году заняло место среди самых влиятельных личностей нашего Украинского государства.

Миссия Церкви — не в служении политическим целям или обстоятельствам, а в примирении человека с Богом. Церковь существовала, существует и будет существовать независимо от того, что происходит в мире. Ее цель — помочь человеку обрести спасение, научиться любить друг друга, ближнего, и быть достойным высокого имени «христианин». Именно это в своих проповедях всегда подчеркивает Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Он не политик, он — молитвенник и духовный человек, в чем Вы смогли лично убедиться во время встреч с ним.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий всегда проявлял и проявляет духовный и патриотический подход, связанный с судьбой нашей Родины — Украины.

Именно потому Блаженнейший Митрополит Онуфрий стал инициатором и основоположником судьбоносного Собора Украинской Православной Церкви, состоявшегося в Феофании 27 мая 2022 года, который кардинально изменил реалии нашей церковной жизни. Собор решил отделить УПЦ от Московского патриархата, и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла касательно войны в Украине.

Митрополит Онуфрий в обращении по случаю третьей годовщины Собора подчеркнул: «К сожалению, после начала полномасштабного вторжения Московский патриарх Кирилл полностью встал на сторону российского политического руководства, последовательно оправдывая военную агрессию против Украины».

С начала войны во всех храмах Украинской Православной Церкви во время каждого богослужения непрестанно звучит горячая молитва за родную Украину, за властей, за ее героических защитников, преодоление российской агрессии и мир.

Сегодня, во время войны, наша страна и наш народ особенно нуждаются в мире, согласии, единстве, а не раздоре. Миллионы прихожан УПЦ, любящие и почитающие своего Предстоятеля, — это неотъемлемая часть украинского общества.

Именно потому мы просим Вас, Многоуважаемый господин Президент, восстановить справедливость, которая будет не только проявлением силы государства, но и признаком Вашей мудрости.

От имени миллионов верующих, духовенства, монашества Украинской Православной Церкви обращаемся к Вам, Многоуважаемый господин Президент, с просьбой защитить правду, честь, достоинство и духовный авторитет одного из самых почитаемых пастырей Украинской Православной Церкви, и пересмотреть решение о прекращении гражданства Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Возносим наши прилежные молитвы за Вас и Вашу семью.

Да хранят Вас Небесные силы!

С глубоким уважением,

Агафангел, митрополит Одесской и Измаильский, постоянный член Св. Синода УПЦ, депутат Верховной Рады I созыва

Мелетий, митрополит Черновицкий и Буковинский

Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской

Климент, митрополит Нежинский и Прилуцкий

Августин, митрополит Белоцерковский и Богуславский

(Далее следуют другие подписи)

Русская линия