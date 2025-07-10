27 июня 1709 г. состоялось решающее сражение Северной войны. Русская армия под командованием Царя Петра I разгромила шведов и союзных им украинских казаков гетмана Мазепы. Непобедимый доселе шведский король Карл XII вместе с изменником Мазепой бежал к туркам. Шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными, наши потери составили 1345 убитых и 3290 раненых. Сокрушительный разгром и капитуляция шведской армии явились логическим завершением завоевательного шведского нашествия на Россию, переломным событием всей Северной войны и торжеством русского оружия и национального духа. «Тогда от радостной Полтавы Победы Росской звук гремел; Тогда не мог Петровой славы Вместить вселенныя предел!» — писал об этом событии М.В.Ломоносов. Сам Петр Великий называл победу под Полтавой «Преславной Викторией», «днем воскресения для России», «началом благополучия нашего и спасения». Полтава стала таким же символом русской славы, как Куликово поле, Бородино, Прохоровское поле.

В этот день уместно также вспомнить незаслуженно забытого русского героя Алексея Степановича Келина, мужественно защищавшего Полтаву от шведов.

Ни день рождения, ни точная дата кончины Келина, к сожалению, неизвестны. Мы знаем лишь, что к 1702 г. он командовал полком, был участником многих сражений Северной войны, отличился при взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), Дерпта и Нарвы (1704). Придавая большое стратегическое значение Полтаве, и предвидя появление под ней шведских войск, Петр I в конце 1708 г. принял решение — укрепить ее гарнизон и дать крепости надежного коменданта — мужественного, твердого, отважного, способного драться с врагом до конца. Им был назначен командир Тверского пехотного полка Келин.

Благодаря стараниям и героизму коменданта Полтавы полковника Келина, город стал «крепким орешком» и неодолимым препятствием на пути шведских захватчиков. Карл XII не мог и предположить, что эта «ничтожная» и «жалкая крепость», которая должна была сдаться без боя, при первом же выстреле и по первому его требованию, будет стойко сопротивляться долгих три месяца, что эта осада истощит последние запасы пороха и ядер, усеет шведскими трупами крепостные валы и что гарнизон так и не сдастся «на милость победителя»..

Всего лишь три полка русских солдат вместе с жителями города оказывали героическое сопротивление передовой шведской армии. Казалось, что крепость не представляла никакой угрозы для неприятеля, но как часто бывало в нашей истории, русский героизм уравновесил силы. «И равен был неравный спор»! Полтавский гарнизон отразил все атаки противника.

Келин сумел организовать активную оборону города, совершая дерзкие вылазки, смелые контратаки и частые диверсии, заставившие шведов находиться в постоянном напряжении и нести значительные потери. Отрезанный от Русской армии, Келин проявил лучшие качества командира — распорядительность, неослабную энергию, способность максимально использовать боевую готовность и патриотизм «градских жителей» и вверенного ему гарнизона. А.Д.Меншиков докладывал Царю: «А оный комендант, при помощи Божией, доброй отпор чинит». А под Полтавой против Келина стояла почти вся шведская армия.

После нескольких безуспешных штурмов города шведский король послал к русскому коменданту парламентера с предложением сдаться на самых почетных условиях, грозя в противном случае, перебить всех защитников крепости. На это Келин передал Карлу XII, что предложений о сдаче было уже семь, а «приступов было восемь и из присланных на приступе более 3000 человек при валах полтавских головы положили. Итак, тщетная ваша похвальба; побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что всяк оборонять и защищать себя умеет!»

Защитники города за 87 дней осады потеряли 2914 человек убитыми и ранеными. После последнего штурма у полтавчан оставалось полторы бочки пороха и восемь ящиков патронов, а вместо ядер пушки заряжали обломками железа и камней. Шведы же потеряли до шести тысяч солдат и офицеров. 28 июня 1709 г. при въезде в освобожденный город Петр I в знак глубокой признательности полковнику Келину сошел с коня, снял пред ним шляпу и расцеловал его, сказав следующие слова: «Почтенная голова, совершившая преславный подвиг! Надежда моя на тебя не обманула меня». Поблагодарив офицера за честно исполненный долг, Государь поздравил его генеральским чином и наградил украшенным алмазами царским портретом и «немалою суммою денег» в 10 тысяч рублей. В 1711 г. по личному указу Царя Келин был назначен комендантом Азова. Закончил службу мужественный русский офицер в звании генерал-майора, скончавшись в 1715 г.

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