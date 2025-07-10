Русская линия
Сводка новостей от 10 июля 2025

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Полтавскую победу…

Петр в Полтавском бою (И.Таннауэр)27 июня 1709 г. состоялось решающее сражение Северной войны. Русская армия под командованием Царя Петра I разгромила шведов и союзных им украинских казаков гетмана Мазепы. Непобедимый доселе шведский король Карл XII вместе с изменником Мазепой бежал к туркам. Шведы потеряли свыше 9 тыс. убитыми и 18 тыс. пленными, наши потери составили 1345 убитых и 3290 раненых. Сокрушительный разгром и капитуляция шведской армии явились логическим завершением завоевательного шведского нашествия на Россию, переломным событием всей Северной войны и торжеством русского оружия и национального духа. «Тогда от радостной Полтавы Победы Росской звук гремел; Тогда не мог Петровой славы Вместить вселенныя предел!» — писал об этом событии М.В.Ломоносов. Сам Петр Великий называл победу под Полтавой «Преславной Викторией», «днем воскресения для России», «началом благополучия нашего и спасения». Полтава стала таким же символом русской славы, как Куликово поле, Бородино, Прохоровское поле.

В этот день уместно также вспомнить незаслуженно забытого русского героя Алексея Степановича Келина, мужественно защищавшего Полтаву от шведов.

Ни день рождения, ни точная дата кончины Келина, к сожалению, неизвестны. Мы знаем лишь, что к 1702 г. он командовал полком, был участником многих сражений Северной войны, отличился при взятии Нотебурга (1702), Ниеншанца (1703), Дерпта и Нарвы (1704). Придавая большое стратегическое значение Полтаве, и предвидя появление под ней шведских войск, Петр I в конце 1708 г. принял решение — укрепить ее гарнизон и дать крепости надежного коменданта — мужественного, твердого, отважного, способного драться с врагом до конца. Им был назначен командир Тверского пехотного полка Келин.

Благодаря стараниям и героизму коменданта Полтавы полковника Келина, город стал «крепким орешком» и неодолимым препятствием на пути шведских захватчиков. Карл XII не мог и предположить, что эта «ничтожная» и «жалкая крепость», которая должна была сдаться без боя, при первом же выстреле и по первому его требованию, будет стойко сопротивляться долгих три месяца, что эта осада истощит последние запасы пороха и ядер, усеет шведскими трупами крепостные валы и что гарнизон так и не сдастся «на милость победителя»..

Всего лишь три полка русских солдат вместе с жителями города оказывали героическое сопротивление передовой шведской армии. Казалось, что крепость не представляла никакой угрозы для неприятеля, но как часто бывало в нашей истории, русский героизм уравновесил силы. «И равен был неравный спор»! Полтавский гарнизон отразил все атаки противника.

Полтавский бой (худ. А.Кившенко)Келин сумел организовать активную оборону города, совершая дерзкие вылазки, смелые контратаки и частые диверсии, заставившие шведов находиться в постоянном напряжении и нести значительные потери. Отрезанный от Русской армии, Келин проявил лучшие качества командира — распорядительность, неослабную энергию, способность максимально использовать боевую готовность и патриотизм «градских жителей» и вверенного ему гарнизона. А.Д.Меншиков докладывал Царю: «А оный комендант, при помощи Божией, доброй отпор чинит». А под Полтавой против Келина стояла почти вся шведская армия.

После нескольких безуспешных штурмов города шведский король послал к русскому коменданту парламентера с предложением сдаться на самых почетных условиях, грозя в противном случае, перебить всех защитников крепости. На это Келин передал Карлу XII, что предложений о сдаче было уже семь, а «приступов было восемь и из присланных на приступе более 3000 человек при валах полтавских головы положили. Итак, тщетная ваша похвальба; побить всех не в вашей воле состоит, но в воле Божией, потому что всяк оборонять и защищать себя умеет!»

Защитники города за 87 дней осады потеряли 2914 человек убитыми и ранеными. После последнего штурма у полтавчан оставалось полторы бочки пороха и восемь ящиков патронов, а вместо ядер пушки заряжали обломками железа и камней. Шведы же потеряли до шести тысяч солдат и офицеров. 28 июня 1709 г. при въезде в освобожденный город Петр I в знак глубокой признательности полковнику Келину сошел с коня, снял пред ним шляпу и расцеловал его, сказав следующие слова: «Почтенная голова, совершившая преславный подвиг! Надежда моя на тебя не обманула меня». Поблагодарив офицера за честно исполненный долг, Государь поздравил его генеральским чином и наградил украшенным алмазами царским портретом и «немалою суммою денег» в 10 тысяч рублей. В 1711 г. по личному указу Царя Келин был назначен комендантом Азова. Закончил службу мужественный русский офицер в звании генерал-майора, скончавшись в 1715 г.

Русская линия

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Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Полтавскую победу...
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