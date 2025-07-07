Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля и приурочен к дню памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, на телеканале «Спас» состоится премьерный показ фильма о святых помощниках в воспитании детей — «Святые родители». Ведущими проекта выступили многодетные родители, актеры театра и кино Олеся Железняк и Спартак Сумченко, сообщает Патриархия.Ru.

Это первый большой двухсерийный фильм о святых родителях, который рассказывает о жизни и воспитании ими своих детей.

Воспитать сегодня ребенка подлинным христианином и достойным человеком — настоящий подвиг. Родители в борьбе за душу ребенка вынуждены сопротивляться индустрии соблазна и расчеловечивания. В наших святцах — целый сонм святых родителей, которые при своей жизни совершили особый подвиг — воспитали будущих святых. Верующим, которые обращаются к ним с молитвами, они помогают растить ребенка христианином.

Как вырастить ребенка достойным человеком, если ты — родитель-одиночка? Как в многодетной семье уделить равное внимание каждому из детей? Каким образом привить наследникам такие важные во все времена чувства, как любовь ко Христу и к Родине? Ответы на эти вопросы есть в житиях равноапостольной княгини Ольги, Царственных страстотерпцев, преподобных Кирилла и Марии Радонежских, благоверного князя Димитрия Донского и его жены преподобной Евфросинии Московской и многих других святых.

Премьерный показ фильма «Святые родители» состоится 7 и 8 июля в 20.25 в эфире, а после эфира фильм будет доступен на всех платформах телеканала «Спас».

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