Запорожский архиерей обратил внимание, что организаторы скандально известного открытого письма против решения Св. Синода РПЦ по Донецкой епархии ни слова не проронили в защиту своего Предстоятеля…

Митрополит Запорожский Лука: Блаженнейшего Онуфрия лишили гражданства, а подписанты «громогласного» заявления — молчат. Ни одного слова. Ни строчки. Ни исповедания. Молчат, будто ничего не произошло

Правящий архиерей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале Лекарь. zp-m.Luke опубликовал воззвание к тем архиереям УПЦ, которые подписали открытое обращение в защиту Донецкого митрополита Илариона, когда его сместил Св. Синод Русской Православной Церкви, и призвал с таким же рвением защитить своего Предстоятеля Блаженнейшего Онуфрия, которого украинские власти лишили гражданства.

Ниже мы публикуем текст обращения митрополита Луки целиком:

«Уважаемые сомолитвенники у Престола Божьего!

Христос посреди нас!

Вот уже прошло несколько дней, как нашего Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия лишили гражданства. А в ответ — тишина. С таким вопросом сейчас ко мне обращаются многие люди, верные чада нашей Матери-Церкви — Украинской Православной.

Хочу обратиться с болью в сердце и тревогой за Церковь, не с укором, а именно с болью и недоумением, к тем, кто ещё недавно, узнав о решении по поводу своего собрата, заявляли, что больше не могут молчать, обещали, что «теперь будем говорить громко». Тогда отчетливо, на различных площадках, звучало, что это исповедание истины, крик совести, начало духовного пробуждения, мужества и соборного свидетельства.

Но вот случилось нечто гораздо более страшное: лишили гражданства нашего Предстоятеля Матери-Церкви — Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Удар нанесли не просто по личности, а по самой Церкви, по Её Первосвященнику, по каноническому строю, по единству. И теперь — тишина. А подписанты «громогласного» заявления — молчат. Ни одного слова. Ни строчки. Ни исповедания. Молчат, будто ничего не произошло. Молчат, будто это не нас касается. Молчат, будто не обещали говорить.

Возникает у людей вопрос: где праведная ревность тех, кто обещал больше не молчать? Где наши клятвы верности Церкви? Где наше духовное мужество, когда пред очами всей Украины попирается Предстоятель, наш Отец и молитвенник за миллионы? Спрашивают с болью: почему?

Быть может, кто-то боится за себя, за своё. Понимаю — человеческий страх реален. У людей возникает мысль: быть может, кто-то получил предупреждение кое от кого. И душа выбрала — отмолчаться. Быть может, кому-то что-то пообещали, если он будет «сговорчивым и послушным», а на прошлое закроют глаза. Конечно, кто-то, может, просто устал бороться, устал надеяться и решил плыть по течению. Но вспомним слова Спасителя:

«Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того и Сын Человеческий постыдится» (Мк. 8:38). Неужели они устарели?

Ведь, когда «молча спять» пастыри, тогда волки спокойно разрывают стадо. Не есть ли это молчание — предательство своего стада? Сегодня такая молчаливость звучит громче любых слов. Она слышна всем: пастве, духовенству, врагам Церкви. И оно ранит сильнее, чем клевета, звучащая в наш адрес.

Я прошу вас — не от себя, а от имени тех верных чад Церкви, которые ждут от нас не страха, не компромиссов, не соглашательства, а живого исповедания правды. Если уж вы однажды сказали: «мы будем говорить», — то говорите! Не надо останавливаться перед угрозами ради удобства міру. Не стоит предавать прежние слова ради сегодняшнего комфорта. Ведь в дни гонений молчание — это согласие. Согласие с тем, что Церковь можно унижать, епископов — устранять, Предстоятеля — лишать гражданства. Согласие с тем, что мы уже не семья, а испуганная толпа одиночек, каждый из которых спасает только себя.

Мы не должны бояться угроз человеческих, но бояться предательства своей паствы и Божией Истины. Наши попытки спрятаться за тишиной, это уже не просто слабость — это соучастие.

Христос ищет не бойцов с мечами, а пастырей с совестью. Будем же молить Господа, чтобы Он укрепил наши сердца. А если наша совесть ещё жива — возопием, пока не поздно. Пусть она пробудится — и наш голос прозвучит, пусть даже тихо, но по правде Божией.

Со скорбью, но с надеждой, с любовью, болью и молитвой за всех нас!"

Русская линия