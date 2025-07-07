В ответ на требование премьера Армении избрать нового Католикоса иерархи заявили о своей преданности Гарегину II…

Епископы и главы епархий Армянской апостольской церкви в Армении и диаспоре в ответ на заявления премьера Никола Пашиняна о необходимости избрать нового Предстоятеля заявили о своей преданности Католикосу всех армян Гарегину II, призвав чиновников не лезть со своими светскими представлениями в церковные дела, сообщает РИА Новости.

«Мы считаем недопустимым любое посягательство со стороны государства или кого-либо ещё на Патриарший престол и канонические принципы Церкви. С сыновним смирением мы, епископская иерархия и руководители епархий, выражаем свою преданность всенародно избранному Патриарху Армянской церкви, Его Святейшеству Гарегину II, Католикосу всех армян», — говорится в заявлении епископов и глав епархий.

Армянские архиереи заявили, что Армянская апостольская церковь, высшим органом которой является Национально-церковное собрание, будет руководствоваться лишь своими вековыми процедурами, исключая любое внешнее вмешательство.

«Мы возмущены предосудительной кампанией, развязанной властями Армении и лично премьер-министром против Армянской церкви, Католикоса всех армян и высокопоставленных священнослужителей, которая сопровождается распространением ненависти и вражды по отношению к священнослужителям, а также личными оскорблениями. Эта антицерковная кампания является не чем иным, как катастрофическим ударом по армянскому народу и армянской государственности», — говорится в заявлении.

Авторы обращения также решительно осудили вторжение представителей правоохранительных органов на территорию Эчмиадзина, которое произошло 27 июня. В Армянской апостольской церкви также потребовали освободить арестованных архиепископов Баграта Галстаняна и Микаела Аджапахяна.

Противостояние армянских властей и духовенства продолжается. Но уже сейчас можно констатировать, что, несмотря на все применённые ресурсы, попытки Пашиняна силой заткнуть рот Армянской церкви привели лишь к обратному результату.

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