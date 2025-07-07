Русская линия
Сводка новостей от 7 июля 2025

В Омске воссоздадут знаменитое знамя Атамана Ермака с образами Архангела Михаила и свмч. Дмитрия Солунского
В проекте участвует исследовательская группа Омского краеведческого музея, духовенство Омской епархии и эксперты Фонда Архангела Михаила…

Возможный вид знамени ЕрмакаВ Омском краеведческом музее прошли публичные слушания «Знамя Ермака: история памятника и проблемы его воссоздания», посвящённый теме восстановления утраченного в годы Гражданской войны символа казачьей воинской славы. Исследовательская группа Краеведческого музея представила результаты работы по научному обоснованию воссоздания знамени. Проект приурочен к 130-летию Омской епархии и 185-летие Свято-Никольского Казачьего собора, сообщает сайт Омской епархии.

Публичные слушания открыли митрополит Дионисий и министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

«Люди, посещающие Свято-Никольский Казачий собор, довольно часто обращаются к нам с просьбой показать знаменитое Знамя Ермака. А мы, в свою очередь, вынуждены объяснять, что в годы Гражданской войны оно таинственным образом исчезло и сейчас считается утраченным, — рассказал митрополит Дионисий. — В прошлом году Омская Епархия, и я лично, предложили главе региона Виталию Хоценко реконструировать знамя как артефакт, который взывает к нашей исторической памяти и который будет интересен и омичам, и гостям города. И мы получили поддержку».

В 2024 году была создана проектная группа, в которую вошли историки, архивисты, реставраторы и искусствоведы. В течение года они изучали обстоятельства создания, существования и исчезновения знамени, собирали информацию о его внешнем виде, материалах и технике исполнения.

Элемент знамени Ермака«Знамя Ермака с его мифами и легендами, это артефакт, который интересует всех, кто хоть немного увлекается историей Омской области и Сибири в целом. Конечно, его реконструкция — важная работа, которая призвана привлечь внимание максимально большого количества людей, дать им возможность проникнуться этой историей, прикоснуться к ней, применить её к своей жизни и почувствовать себя частью культурного наследия страны», — отметил Юрий Трофимов.

О гипотезах, выдвигаемых историками по поводу существования и исчезновения знамени, рассказала заведующая отделом музейных публикаций Краеведческого музея Ольга Блинова. По преданию, перед походом Ермака в Сибирь солепромышленники Строгановы вручили ему знамёна с образами святых покровителей. Согласно Кунгурской летописи, основными из них были стяги Спаса Нерукотворного и Святого Николая. Среди других знамён были образы святого воинства, в том числе образ Архангела Михаила.

В первой половине XIX века в Западной Сибири было выявлено несколько старинных знамён, признанных стягами дружины Ермака. Было среди них знамя с образами Архангела Михаила и свмч. Дмитрия Солунского. В 1883 году эта реликвия, известная как «Знамя Ермака», была привезена из Березова, где она хранилась, в Омск и передана в Свято-Никольский Казачий собор.

После 1918 года судьба стяга неизвестна, историки выдвигают по этому поводу разные предположения. Одни считают, что его забрали отступавшие на восток части Русской армии, и оно находится где-то за границей, другие — что оно погибло в Омске.

«Но документальных свидетельств этим догадкам нет. На наш взгляд, наиболее вероятна версия естественной утраты к тому времени уже очень ветхого артефакта», — прокомментировала Ольга Блинова, подчеркнув, что идея воссоздания старинного стяга с того времени не раз привлекала сибиряков.

При этом, каким был изначальный облик этого знамени, доподлинно неизвестно. Чтобы выяснить это специалисты проектной группы обратились в архивы Тобольска, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы опираемся на два наиболее важных для нас источника — это акварельные рисунки Михаила Знаменского 1866 года и рисунки неизвестного автора середины XIX века из фондов Государственного Эрмитажа. Кроме того, мы консультировались с архивистами и другими специалистами в Москве, Тобольске и Санкт-Петербурге, а также с представителями Оружейной палаты Московского Кремля, которые дали свои заключения по поводу внешнего вида знамени. Мы спрашивали, о цветах, фактуре, красках, о том, стоит ли делать его двуслойным или однослойным, — рассказал директор Омского краеведческого музея Пётр Вибе. — На основе полученных данных, мы попытались воссоздать фрагмент знамени на современной камчатной ткани. Он выполнен акриловыми красками, которые доказали эффективность в эксплуатации».

Пётр Вибе представил участникам публичных слушаний также два варианта эскизов знамени, различных по цветовой палитре и орнаментальному обрамлению окантовки.

Эскизный проект размещения реконструированного знамени в Свято-Никольском Казачьем соборе также представлен общественности. Сегодня специалисты разрабатывают техническое задание для дальнейшего восстановления знамени.

В воссоздании святыни активное участие принимает Фонд Архангела Михаила, специалисты которого имеют большой опыт помощи храмам в подобных проектах.

Русская линия

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В Омске воссоздадут знаменитое знамя Атамана Ермака с образами Архангела Михаила и свмч. Дмитрия Солунского
В проекте участвует исследовательская группа Омского краеведческого музея, духовенство Омской епархии и эксперты Фонда Архангела Михаила...

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