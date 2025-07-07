Благочинный церквей Рышканского района Молдавской Православной Церкви священник Арсений Базатин по благословению архиепископа Сорокского и Дрокиевского Иоанна обратился к представителям Бессарабской митрополии Румынского Патриархата, призвав их выполнить те договорённости, которые были достигнуты по поводу принадлежности православного храма в селе Гринеуцы, который они пытались захватить силой, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

«После самовольного оставления прихода священником Константином Туртуряну, он был отстранён от служения в общине. Не посоветовавшись с верующими села, он самостоятельно принял решение о переходе в юрисдикцию Бессарабской митрополии, что вызвало множество возмущений со стороны жителей и прихожан Гринеуцы», — рассказал отец Арасений.

«Вследствие этого в селе началось смятение, в которое я был вынужден вмешаться ради восстановления мира и спокойствия. Таким образом, священник Константин был отстранён от совершения священных Таинств в этом приходе, и на его место был назначен новый настоятель — отец Виктор Зэру», — отметил благочинный, добавив, что «новый священник был с радостью принят большинством жителей».

В связи с тем, что перешедший в Бессарабскую митрополию священник отказался покинуть храм, была достигнута договорённость об организации голосования по вопросу принадлежности церкви. В результате подавляющее большинство селян высказалось за то, чтобы храм оставался в составе Молдавской Православной Церкви.

«Однако, когда новый настоятель вместе с членами совета попытался войти в святой храм, ему воспрепятствовал бывший священник Константин Туртуряну и представители Бессарабской митрополии. Это произошло, несмотря на достигнутое ранее соглашение на совместном собрании в комиссариате Рышканского района, где было решено, что после проведения опроса и выслушивания мнения жителей та сторона, которая получит меньше голосов, уступит. Это обещание, как и клятва, данная при рукоположении, не были соблюдены некоторыми священниками», — отметил священник Арсений Базатин.

В связи с этим благочинный церквей Рышканского района Молдавии призвал представителей Румынского Патриархата «оставаться людьми чести и достоинства». Он также отметил, что «до сих пор остаётся непонятным, кто именно принял решение о переходе прихода в юрисдикцию Бессарабской митрополии, несмотря на недоумение и волю большинства». «Мы с уважением просим, чтобы церковь была вновь открыта и передана новому настоятелю, а двери святого храма были открыты для всех верующих села Гринеуцы, независимо от их принадлежности», — призвал священник.

Впрочем, представители Бессарабской митрополии теперь настаивают на судебном решении данного вопроса, надеясь захватить храм при помощи молдавских чиновников режима Майи Санду. Мнение подавляющего большинства верующих села их, судя по всему, не беспокоит.

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