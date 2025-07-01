Русская линия
Сводка новостей от 1 июля 2025

Ушёл из жизни генерал Александр Кирилин
Член Скобелевского комитета и Российского военно-исторического общества принимал активное участие в прославлении русских воинов и Георгиевских кавалеров…

Генерал Александр Кириллин30 июня 2025 года на 72-м году в Москве скоропостижно скончался председатель член Скобелевского комитета и Центрального Совета Российского военно-исторического общества, ведущий эксперт Минобороны России, помощник заместителя Министра обороны РФ генерал-майор запаса Александр Кирилин, сообщает сайт РВИО.

Человек высоких моральных качеств, офицер, для которого понятия чести и воинского долга были превыше всего, Александр Валентинович многие годы посвятил служению Отечеству, в рядах Вооруженных сил, занимал ответственные посты в Министерстве обороны Российской Федерации, вёл большую научную работу и общественную деятельность.

Александр Валентинович родился 4 июля 1953 года в Москве. Окончил Киевское высшее техническое танковое училище в 1974 г., Военную академию имени М.В. Фрунзе в 1982 г., Военную академию Генерального штаба в 1994 г. Находился на командных и штабных должностях в Московском военном округе, Группе советских войск в Германии, Среднеазиатском, Туркестанском и Дальневосточном военных округах.

С 1998 года — в Центральном Аппарате Министерства обороны РФ на должностях начальника Военно-исторического и Военно-мемориального Центров ВС РФ. Курировал в Минобороны России поисковую работу и работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

Член Центрального Совета Российского военно-исторического общества, член Президиума Скобелевского комитета, действительный член Императорского Православного Палестинского Общества, член Геральдического совета при Патриаршей наградной комиссии, член совета, член редакционных коллегий Военно-исторического журнала и журнала «Цейхгауз», член Союза журналистов Российской Федерации и т. д.

Является одним из ведущих специалистов и коллекционеров в области фалеристики в нашей стране. Непревзойдённым знатоком темы Георгиевских наград. В последние годы занимал должность декана факультета специальных исторических, гуманитарных дисциплин и военно-мемориальной работы Российского государственного социального университета.

Был удостоен множества государственных, Императорских, церковных, ведомственных, региональных, иностранных, общественных и прочих наград, среди которых: Орден Александра Невского, Орден Почёта, Орден Дружбы, почётная грамота Президента Российской Федерации (Российская Федерация), Орден «Знак Почёта», Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (СССР), Императорский Орден Святого Благоверного Князя Александра Невского, Императорский Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 2-й ст., Императорский и Царский Орден Белого орла, Императорский Орден Святой Анны 1-й ст., Императорский Военный Орден Святителя Николая Чудотворца 1-й ст. (Российский Императорский Дом), Орден Святого Благоверного Князя Даниила Московского 2-й и 3-й ст., Орден Святого Благоверного Великого Князя Димитрия Донского 3-й ст., Орден Преподобного Сергия Радонежского 3-й ст. (Русской Православной Церкви), Большой крест Ордена Крыла Святого Михаила (Португальский Королевский Дом), крест Великого офицера Ордена Святых Маврикия и Лазаря (Итальянский Королевский Дом), Большой крест Королевского Ордена Льва Руанды, именное огнестрельное оружие Министра обороны Российской Федерации и т. д.

Русская линия

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Ушёл из жизни генерал Александр Кирилин
Член Скобелевского комитета и Российского военно-исторического общества принимал активное участие в прославлении русских воинов и Георгиевских кавалеров...

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