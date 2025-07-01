Глава богоборческого украинского режима Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени «капеллана» и родного дядю главы «ПЦУ» Ивана Чокалюка, который принимал активное участие в попытке жёсткого силового захвата Свято-Духовского кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Черновцах. Награда словно в насмешку была приурочена ко Дню Конституции Украины, сообщает портал Raskolam.net.

Чокалюку вручили награду за «значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга».

В настоящее время стало известно, что в неудачной попытке захвата Свято-Духовского кафедрального собора Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви принимали не только представители «ПЦУ», но украинские националисты, а также курсанты Ивано-Франковского училища полиции. Именно они нападали на храм, избивали верующих и священнослужителей в Черновцах. Кроме того, нападение происходило при полном попустительстве полиции и местных властей.

Решение Зеленского отметить Чокалюка — ещё одно свидетельство того, что нынешние украинские власти целенаправленно воюют с Украинской Православной Церковью и ради своих политических идей готовы жестоко избивать священников и верующих.

Русская линия