Русская линия
Сводка новостей от 1 июля 2025

Зеленский наградил дядю главы «ПЦУ» Ивана Чокалюка
Ранее данный раскольник принимал активное участие в попытке силового захвата кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Черновцах…

Родной дядя главы «ПЦУ» Иван Чокалюк Глава богоборческого украинского режима Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III степени «капеллана» и родного дядю главы «ПЦУ» Ивана Чокалюка, который принимал активное участие в попытке жёсткого силового захвата Свято-Духовского кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Черновцах. Награда словно в насмешку была приурочена ко Дню Конституции Украины, сообщает портал Raskolam.net.

Чокалюку вручили награду за «значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга».

В настоящее время стало известно, что в неудачной попытке захвата Свято-Духовского кафедрального собора Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви принимали не только представители «ПЦУ», но украинские националисты, а также курсанты Ивано-Франковского училища полиции. Именно они нападали на храм, избивали верующих и священнослужителей в Черновцах. Кроме того, нападение происходило при полном попустительстве полиции и местных властей.

Решение Зеленского отметить Чокалюка — ещё одно свидетельство того, что нынешние украинские власти целенаправленно воюют с Украинской Православной Церковью и ради своих политических идей готовы жестоко избивать священников и верующих.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Архиепископ Бельцкий Маркелл: Наша Церковь находится под ударом сил, которые хотят разрушить русское Православие
Владыка прокомментировал попытку «Бессарабской митрополии» Румынского Патриархата захватить храм в селе Гринэуць Рышканского района Молдавии...

Румынский Патриархат категорически отказался признавать «ПЦУ»
Украинский вопрос могут решить между собой церковная Москва и Фанар или же Собор Предстоятелей Поместных Православных Церквей, указали в Бухаресте...

Собор Святой Софии в Стамбуле нуждается в срочном укреплении и реставрации
Турецкие учёные бьют тревогу из-за аварийного состояния 1500-летнего памятника всемирного наследия, который всерьёз ремонтировался в последний раз в XVI веке...

Зеленский наградил дядю главы «ПЦУ» Ивана Чокалюка
Ранее данный раскольник принимал активное участие в попытке силового захвата кафедрального собора Украинской Православной Церкви в Черновцах...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день Боголюбской иконы Божией Матери, мы вспоминаем архиепископа Стефана (Архангельского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика