Украинский вопрос могут решить между собой церковная Москва и Фанар или же Собор Предстоятелей Поместных Православных Церквей, указали в Бухаресте…

26 июня 2025 года посол Украины в Румынии Игорь Прокопчук призвал Румынскую Православную Церковь признать «ПЦУ», на что получил категорический отказ. «Я подчеркиваю первостепенную важность вопроса полного признания Православной церкви Украины Румынской Православной Церковью», — заявил Игорь Прокопчук на пресс-конференции, указав, что это «укрепит отношения и доверие между народами наших стран». В ответ Румынская Патриархия дала комментарий порталу STIRIPESURSE. RO, где указала, что это невозможно.

В церковном Бухаресте подчеркнули враждебное отношение Украинского государства к румынским верующим на Украине, а также указали, что точка зрения Румынской Православной Церкви на украинскую проблему остаётся той, которая была сформулирована Священным Синодом на его рабочем заседании, состоявшемся 21 февраля 2019 года. А именно:

«Почти 30 лет вопрос раскола на Украине не был решён, и не было призвано всеправославное посредничество, как это было сделано в случае с расколом в Болгарии.

Отмечая этот тупик в разрешении ситуации, Вселенский Патриархат предоставил Томос об автокефалии иерархам, духовенству и верующим, находящимся в расколе с Русской Православной Церковью и со всем Православием, но этот Томос приняли только украинские православные, которые не находились в общении с Московским Патриархатом.

Таким образом, проблема церковного единства на Украине в настоящее время не полностью решена, в том числе и потому, что здесь проживает большое количество этнических русских, которые поддерживают прямые связи с Московским Патриархатом.

Относительно этой напряженной церковной ситуации на Украине Священный Синод Румынской Православной Церкви вновь подтверждает точку зрения, ранее высказанную на его заседаниях 24 мая 2018 г. и 25 октября 2018 г. Тогда было рекомендовано, чтобы Вселенский Патриархат и Московский Патриархат путём диалога определили решение вышеупомянутого церковного спора, сохранив единство веры, уважая административно-пастырскую свободу духовенства и верующих в этой стране (включая право на автокефалию) и восстановив евхаристическое общение.

В случае провала двустороннего диалога необходимо созвать Собор всех Предстоятелей Православных Церквей для решения существующей проблемы.

Для принятия конкретного и правильного решения Священного Синода Румынской Православной Церкви на будущем заседании Священного Синода приоритет будет отдан тому факту, что на Украине, особенно в районе Северной Буковины, находятся 127 румынских православных приходов, находящихся под юрисдикцией Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Необходима настоящая консультация с этими румынскими православными, которые обеспокоены сохранением своей этнической и языковой идентичности.

В этой связи необходимо получить письменные гарантии от церковных властей и Украинского государства, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, а также что эти румынские православные будут иметь возможность организоваться в Румынский православный викариат и развивать духовные связи с Румынским Патриархатом, чтобы получить поддержку в виде отправки религиозных и теологических книг на их родном языке, то есть румынском.

В Румынии уже действует Украинский православный викариат, начиная с 1990 года.

<…> После консультаций с румынским православным духовенством и мирянами в Украине большинство из них решительно отвергают, даже со страхом, возможный переход их в юрисдикцию Православной церкви Украины.

Румынские православные на Украине считают, что признание Румынской Православной Церковью этой церкви автоматически приведёт к усилению давления со стороны украинских властей с целью заставить их перейти под юрисдикцию митрополита Епифания.

С другой стороны, Украинское государство не уважает собственные законы, отказываясь признавать Религиозное объединение (Управление) Румынской Православной Церкви Украины, которое соответствует всем правовым критериям, предусмотренным действующим украинским законодательством. Более того, обещания украинских властей гарантировать проведение богослужений на румынском языке кажутся несостоятельными, особенно в контексте того, что те же власти хвастаются проведением первой службы на украинском языке в неправомерно захваченной церкви в Черновцах, на фронтисписе которой на румынском языке кириллическими буквами написано: «Единый в трех ипостасях — Бог». Такая ситуация вызывает серьезные вопросы относительно искренности и добросовестности их действий".

Русская линия