Надежды священноначалия Русской Православной Церкви договориться с католиками о том, чтобы они прекратили практику переманивания православных верующих в католичество при помощи унии, оказались напрасны. Какие бы Гаванские декларации с осуждением унии не подписывали папы Римские, Ватикан в реальности продолжает пользоваться унией как инструментом для своей прозелитской деятельности.

Об этом, в частности, свидетельствует то внимание, с которым нынешний папа Римский Лев стал уделять украинским униатам. С момента своего избрания он уже несколько раз встречался с главой УГКЦ Станиславом Шевчуком. И вот 28 июня 2025 года состоялась очередная такая встреча. На сей раз Шевчук привёз в Ватикан паломников — визит состоялся в рамках Юбилейного паломничества УГКЦ в Рим, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на сайт УГКЦ.

В ходе аудиенции папа Лев приветствовал участников паломничества, подчеркнув их происхождение с «прекрасной земли, богатой христианской верой, обильно политой кровью мучеников, которые ценой жизни сохранили верность апостолу Петру и его преемникам». Он особо отметил «богатое духовное наследие Украины, сформированное в условиях испытаний и преследований».

«Ваше паломничество — знак стремления обновить веру, укрепить связь и сопричастие с епископом Рима и свидетельствовать о надежде, которая не посрамит», — заявил глава Ватикана.

В ответ украинцы преподнесли папе в дар икону Богородицы-Оранты, на которой одновременно изображены собор Святого Петра в Ватикане и Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве. Сообщается, что икона была написана специально к Юбилейному паломничеству и украшена логотипами юбилейного года.

Папа Лев XIV также поприветствовал епископов УГКЦ, собравшихся в Риме на ежегодный Синод епископов.

Русская линия