Турецкие учёные бьют тревогу из-за аварийного состояния 1500-летнего памятника всемирного наследия, который всерьёз ремонтировался в последний раз в XVI веке…

Под величием куполов и священных мозаик Собора Святой Софии в Стамбуле скрывается «тикающая бомба замедленного действия», которая может начать разрушаться в любой момент, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на интернет-сайты АrkeoNewsсо и Cumhuriyet.

Турецкие эксперты разных дисциплин — историки, археологи, культурологи — бьют тревогу: этот драгоценный памятник может столкнуться с необратимым ущербом, если не будут предприняты срочные усилия по его сохранению, и не будет более тщательно контролироваться доступ к собору.

«Это только вопрос времени, если не будут приняты срочные меры, — предупреждает турецкий историк Ильбер Ортайлы. — Фундамент здания нестабилен, его коридоры пусты, и оно испытывает больше нагрузки, чем может выдержать».

Эксперты обращают внимание, что комплексной структурной реставрации в соборе не проводилось с тех пор, как османский зодчий Мимар Синан укрепил памятник в XVI веке. При этом под Святой Софией находится сеть древних проходов и нестабильный грунт. Землетрясения, вибрации и толпы туристов ухудшили состояние его колонн, некоторые из которых теперь заметно наклонены, мраморные полы треснули. Во время недавнего землетрясения магнитудой 6,5 баллов памятник был спешно закрыт, что вызвало опасения относительно его долгосрочной стабильности.

Экскурсоводы, которые ежедневно наблюдают за ухудшением состояния здания, в резких выражениях описывают риск: «Мы идём туда, рискуя своими жизнями. А публика не видит даже половины ущерба».

Директор Платформы мониторинга культурного и природного наследия и археолог Незих Башгелен подчеркивает необходимость новой, рациональной модели управления храмом. Он выступает за круглосуточный структурный мониторинг, четкое принятие решений экспертами по реставрации — а не только религиозными или политическими властями — и общественную прозрачность.

«К зданию нужно относиться как к пожилому пациенту — постоянно контролировать, бережно обращаться, — отмечает Башгелен. — Статус ЮНЕСКО сам по себе не является защитой. Только осознанные действия могут спасти Айя-Софию».

Русская линия