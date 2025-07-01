Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил «Бессарабскую митрополию» Румынского Патриархата и власти Румынии, которым потворствуют молдавские чиновники, в попытках силового захвата храмов Молдавской Православной Церкви по образцу Украины, сообщает РИА Новости.

«Как тать посреди ночи, как воры, поступает Бессарабская митрополия и вся румынская политика по отношению к нам, молдаванам. И не исключено, что такие случаи ещё могут быть, потому что румынское правительство и Патриархия Румынская не жалеют средств для покупки молдавских приходов», — говорится в распространенном для СМИ заявлении архиепископа, сделанном на фоне очередного инцидента.

28 июня 2025 года представители так называемой «Бессарабской митрополии» предприняли попытку рейдерского захвата храма Рождества Пресвятой Богородицы в с. Гринэуць Рышканского района. Несколько десятков румынских священников прибыли в село и попытались войти в храм на правах собственников, в чём их поддержали полиция и местные власти. По данным молдавских СМИ, попытка силового захвата продолжалась несколько часов, но оказалась безуспешной. Прихожане церкви оказали сопротивление, встав живым щитом. Они не желают переходить в Румынский Патриархат, несмотря на то, что ранее, поддавшись давлению и обещаниям вознаграждения, это решил сделать их священник. Храм в настоящее время опечатан.

Владыка Маркелл сообщил о крупных суммах, которые тратят Румынская Патриархия и правительство Румынии на «покупку молдавских приходов». По словам архиерея, на эти цели выделяются европейские средства, направленные «на разрушение русского Православия». Владыка подчеркнул, что Молдавская Православная церковь находится на передовой этой борьбы.

Русская линия