25 июня 2025 года митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, известный своей принципиальной позицией по вопросу сохранения единства Церкви и строгого следования православным канонам, обратился к верующим и духовенство Украинской Православной Церкви с проповедью, в которой призвал не поддаваться на уловки врагов Церкви и не идти по пути провозглашения незаконной и самочинной автокефалии УПЦ.

Своё слово владыка Феодосий произнёс в Свято-Онуфриевском монастыре Черкасской епархии в день памяти святого преподобного Онуфрия Великого и празднования тезоименитства Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Есть скорби, которые мы все вместе с вами несём. Например, от того, что Церковь нашу гонят, от того, что верующим людям не дают спокойно жить, спокойно молиться, от того, что забирают у нас храмы, на работе притесняют тех людей, о которых знают, что они принадлежат нашей Церкви. И в учебных заведениях также над нашими детьми нередко издеваются, когда узнают, что они ходят в наши храмы. Как эту общую скорбь гонений на Церковь нести?, — обратился к верующим владыка.

Есть люди, которые несут, а есть те, которые пытаются избавиться. Как нужно нести эту беду для того, чтобы получить награду от Бога? Так же, как её несли наши предшественники-христиане, начиная с первых веков христианства и до сегодняшнего дня, ведь гонения в большей или меньшей степени происходят всегда. Да, в первые три века они были сильными, потом то больше, то меньше, но всегда.

Конечно, лучше всего защищать свою Церковь и свою веру, как поступали многие, как поступал и святой равноапостольный царь Константин, как и князь Владимир поступал. Как многие византийские Императоры с оружием в руках защищали Православную Церковь и свою веру. Как защищал её Александр Невский, Пересвет, Ослябя, Богдан Хмельницкий. Но, по большей части, нам с вами это недоступно. А что же нам доступно? Нам доступно стоять в вере и свидетельствовать о ней перед этим миром. Не боясь, твёрдо, словом и делом, не беря в руки оружие. Многим дан этот крест? Тоже немногим, но и это не беда.

Господь даёт возможность не предать Его, даже если мы не можем открыто защищать свою Церковь и свою веру. Просто не предавать. Господь говорил, что «в одном городе вас гонят, бегите в другой». Здесь вас не принимают, уходите, скрывайтесь. И так многие христиане первых веков уходили из города в город, не объявляли, не открывали свое исповедание перед окружающим миром, при этом будучи крепкими христианами. И таким образом тоже спасались, не предавали Бога и Церкви, приобрели себе венцы. И для нас сегодня открыт этот же путь.

Кто не может открыто защищать веру и Церковь, ну можно уезжать отсюда из страны, если у вас получится, если вы боитесь репрессий, и просто молчать о своём исповедании и тихо посещать храмы, пока они есть, а если нет, потом в квартирах, если будут в квартирах Литургии служиться. Это тоже путь, благословленный Богом, только не предавать веру. Ну, а есть путь предательства, это как скорбь свою личную, вместо того, чтобы нести, согласиться на грех, для того, чтобы он принёс некое успокоение, утешение, о чем мы до этого с вами говорили. А в случае с верой, это то же самое, что предлагалось первым христианам, и то, на что очень многие из них шли. А ты не приноси жертву, говорили они перед жертвенником Ваала или статуе Императора, большую, тебе не надо баранов резать и на жертвенник укладывать, ну просто кинь маленький кусочек ладана, маленький кусочек ладана, никто этого не заметит, но ты проявишь свою лояльность, ты покажешь, что ты наших богов тоже уважаешь. А знаешь, можешь даже не кидать, просто сделай вид, что ты кинул, протяни руку над жертвенником Ваалу и сделай вид, что ты кинул ладан. А сам можешь даже не кидать, даже маленького кусочка. И никто тебя не тронет. Иди с Богом домой, поклоняйся своему Христу. Сделай маленькое предательство.

Вот точно так же и сейчас нас с вами вынуждают сделать предательство, совершить предательство, кинуть маленький кусочек ладана на жертвенник Ваалу. Нам говорят: «Вы так не хотите объединяться с „ПЦУ“ или с какими-то расколами, потому что они у вас храмы захватывают, они ваших священников и мирян бьют, они преступлениями прославились такими страшными? Мы вас понимаем. Не хотите объединяться? Ну ладно, не объединяйтесь. Но киньте маленький кусочек ладана на жертвенник Ваалу, объявите самочинную автокефалию, нарушите каноны, и мы вас не будем трогать. Порвите, растопчите память тысячелетней истории своей Церкви, порвите все связи канонические, и мы вас не будем трогать. Вот ваш кусочек ладана будет».

Можем мы с вами на это пойти? Мы не можем с вами на это пойти. Какая разница предать по-большому или по-маленькому? Какая разница Ваалу на жертвенник барана возложить или маленький кусочек ладана бросить? И в том и в ином случае это будет предательство Бога. И в том и в ином случае это будет предательство Церкви. И в том, и в другом случае мы лишимся венца".

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