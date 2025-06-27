Конфликт прозападных армянских властей и церковного священноначалия, обвиняющего их в предательстве Армении, приобретает всё более острый характер…

Армянская апостольская церковь очень мешает премьер-министру Армении Николу Пашиняну, проводящему откровенно прозападный курс и фактически сдавшему Карабах и живущих в нём армян, а потому все свои силы и ресурсы теперь он направил на подавление армянского священноначалия.

Сегодня конфликт между Пашиняном и Католикосом всех армян Гарегином II приобрёл наиболее острую стадию — к резиденции Предстоятеля Армянской церкви прибыли отряды силовиков, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма».

Как сообщается, приказ об аресте Гарегина II уже составлен, но не подписан. Если верующие не встанут на защиту Церкви и своего Предстоятеля, то Пашинян, безусловно, сделает всё, чтобы подавить священноначалие.

В настоящее время против главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату власти. Накануне был арестован глава Тавушской епархии и лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян.

Власти обвиняют иерархов в «подготовке госпереворота». Церковь, со своей стороны, уже несколько лет критикует Пашиняна за прозападный курс и сдачу национальных интересов.

Кто выйдет из этой схватки победителем, пока не ясно.

Русская линия