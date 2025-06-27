В Русской Православной Церкви считают, что труп Ленина необходимо вынести с Красной площади и предать земле…

Архиепископ Зеленоградский Савва: «Мавзолей должен быть разрушен. Полагаю, что численная значимость тех, кто религиозно относится к мавзолею, завышена»

Председатель Синодального миссионерского отдела, член Высшего Церковного Совета и викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси архиепископ Зеленоградский Савва выступил с призывом убрать труп Ленина с Красной площади в Москве.

В своём Телеграм-канале владыка Савва опубликовал ряд высказываний, сделанных им в представленном зрителям 26 июня документальном фильме «Мумия», и ещё раз подтвердил свою позицию по данному вопросу.

«Он был демоном. С точки зрения отношения к нашему народу, к народу России, к русскому народу — он был демоном, он хотел его разрушить. Это личность абсолютно демоническая», — заявил архиерей в фильме.

Архиепископ Савва указал, что также высказался в ленте в том духе, что «это человек, который заложил мину под существование нашей страны». «Здесь я просто близко пересказал, почти процитировал, слова Верховного Главнокомандующего — отсюда», — пояснил председатель Синодального миссионерского отдела (https://tass.ru/politika/7 314 227)).

«Русский народ — русский, потому что он православный. И чтобы убить русский народ Ленин стремился убить Церковь», — дал оценку деяниям «вождя революции» владыка Савва. Он также высказался о необходимости демонтировать мавзолей. «Мавзолей должен быть разрушен. Полагаю, что значимость тех, кто религиозно относится к мавзолею — их численная значимость и их присутствие в нашем обществе завышены», — заявил владыка.

«Ядром России является русский православный народ. Поэтому, если мы хотим дальше созидать Россию, мы должны её созидать в первую очередь на Православии. И, понимая это, мы сможем созидать Россию. А иначе России не будет», — подытожил в фильме архиерей.

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