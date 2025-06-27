2 июня 2025 года настоятель храма Архистратига Божия Михаила в селе Мужи Салехардской епархии иерей Александр Родин совершил молебен и освятил в селе Новый Киеват Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа памятную часовню с иконой священномученика Прокопия (Титова).

Сейчас в селе Новый Киеват живёт всего три семьи. Однако это село обладает интересной историей. В начале прошлого века это было довольно большое поселение, и из-за сурового северного климата оно стало местом ссылки неугодных власти людей. В годы гонений со стороны советской власти в Новом Киевате отбывал ссылку священномученик Прокопий, архиепископ Херсонский и Николаевский. Он прожил на Ямале с 1929 по 1931 годы, а в 1937 году был расстрелян. В наше время, в 2000 году, владыка Прокопий был причислен к лику святых.

Сегодня Новый Киеват привлекает паломников. Местные жители обустроили часовенку с иконой священномученика Прокопия, где верующие могут узнать о жизни святого и приложиться к его образу. Село Новый Киеват, несмотря на свои небольшие размеры, сохраняет память о важных исторических событиях и личностях. Оно может стать местом духовного притяжения, напоминанием о том, как история переплетается с современностью, сообщает сайт Салехардской епархии.

Архиепископ Салехардский Николай так выразил это «переплетение» в одной из проповедей в день памяти новомучеников Церкви Русской:

«В 1990-е гг начала возрождаться Церковь. Многие впервые получили возможность взять в руки Священное Писание, услышать Слово Божье, звон колоколов. Стали открываться храмы. На Ямале в советское время не было ни одного храма. Люди в начале 90-х жили тяжело материально, было не понятно, как дальше сложится всё. Но те, кто, пришёл к Богу, были в великой радости, это время, как бы прошло мимо них, не принесло скорби душе. Человек не думал, чего ему не хватает из материальных благ, он думал о духовном. Россия была в разорении, а храмы начали строить, люди отдавали последние копейки на восстановление храмов, потому что увидели в этом своё спасение. До революции в России было много храмов, Православие было государственной религией. Тогда человек начал слепнуть духовно, поэтому произошла революция. Случилось это потому, что человек положил в основание своей жизни блага материальные, хотел построить рай на земле, но что из этого получилось, мы с вами из истории знаем: пришла на нашу землю смута, кровь, нищета, голод. За веру Христову стали ссылать, предавать мукам. Сегодня мы с вами вспоминаем тех, кто сохранил Веру. Блага, которые сейчас есть в изобилии в нашей жизни, к сожалению, отрывают нас от Бога. Не в них беда, а в нашем расположении сердца. Слепота духовная, в отличие от физической, зависит полностью от нас.

Переходя в область материального, человек перестаёт понимать, что благо не в том, чем он обладает материально, не в строительстве храмов с золотыми куполами, а в том, есть ли у вас живое чувство Бога в сердце".

Развивая эту мысль, можно отметить, что освящение на Ямале часовни с иконой священномученика Прокопия именно сейчас имеет не столько епархиальное значение, сколько общеправославное.

Священномученик Прокопий вошёл в историю Русской Церкви ХХ века тем, что в 1918 году он являлся настоятелем Александро-Невской Лавры Петрограда как раз в тот момент, когда большевики сделали в её отношении первую попытку насильственного захвата православного монастыря. В январе 1918 года он был арестован при попытке захвата Лавры красноармейцами за отказ выдать ключи от кладовых, освобождён по требованию верующих. Сподвижник Патриарха Тихона по противодействию обновленческому расколу, служил панихиду на похоронах Патриарха, сторонник Патриаршего местоблюстителя митрополита Петра (Полянского). 26 мая 1926 года Особым совещанием при коллегии ОГПУ приговорён к трём годам заключения, которое отбывал в Соловецком лагере особого назначения. Участвовал, вместе с владыкой Евгением (Зерновым) и другими архиереями в подготовке «Соловецкого послания» советского правительства, в котором говорилось о необходимости невмешательства государства и Церкви в дела друг друга. Некоторое время был старшим епископом на Соловках. Расстрелян в 1937 году.

В Александро-Невской Лавре особо сохраняется память о священномученике Прокопии. Теперь в России появилось ещё одно место почитания этого святого — село Новый Киеват на Ямале. Актуальность сохранения памяти о жизни и мученическом подвиге архиепископа Прокопия не вызывает сомнений — в 2025 году Русская Православная Церковь воспоминала 100-летие со дня кончины Патриарха Тихона, отпевание которого совершал архиепископ Прокопий. Помимо этого, на Украине в последние годы захваты православных монастырей снова стали реальностью. Самое время соборно и молитвенно обратиться к помощи святого, который 100 лет назад в похожих условиях вёл борьбу за сохранение Православной Церкви:

«О преславный священномучениче Прокопие, страстотерпче непреодоленный, Архиерею Божий, о Церкви Херсонской ходатаю. Призри на моление нас, почитающих святую память твою. Испроси нам у Господа Бога прощения грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь. Согрешихом бо и недостойни явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа Бога, да ниспослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междуусобныя брани и всяких раздоров и нестроений. Утверди, священномучениче, веру и благочестие во всех чадех Православныя Церкве, и да избавит нас Господь Бог от ересей, расколов и всякого суеверия».

Тимофей Александрович Балыко, учитель истории, специально для «Русской линии»