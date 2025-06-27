26 июня 2025 года на главной премьерной площадке страны — в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве, состоялась премьера документального фильма «Мумия» православного телеканала «СПАС». Фильм снят по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Всемирного Русского Народного Собора и Сообщества православных бизнесменов и посвящён истории мавзолея душегуба-революционера Ленина, его оккультным корням и псевдодуховным смыслам, вложенным создателями в этот объект, сообщает официальный сайт ВРНС.

В ходе фильма журналист «СПАСА» Андрей Афанасьев отправляется со съёмочной группой в Ирак и Египет, знакомит зрителя с главными вехами истории мумификации, раскрывает смысл архитектуры строений, создающихся в древности после смерти царей, и смысловое наполнение, которое в дальнейшем заимствуются советскими учеными.

Проходя по Красной площади мимо мавзолея все знают, что здесь лежит мумифицированный труп, который вот уже более 100 лет не погребён, и внятного объяснения этому нет. Он мумифицирован и не погребён, хотя завещал быть похороненным рядом со своей матерью. Но не всем понятно, зачем Ульянову (Ленину) построили гробницу, как у персидского фараона, имеющую черты месопотамских зиккуратов, которые гробницами никогда и не были, и почему мумифицированный труп выставили для всеобщего поклонения сразу после смерти Ленина.

Андрей Афанасьев напоминает фрагмент стихотворения Льва Ошанина:

Ленин всегда живой,

Ленин всегда с тобой

В горе, в надежде и радости.

Ленин в твоей весне,

В каждом счастливом дне,

Ленин в тебе и во мне!

Казалось бы, памятное стихотворение о «вожде мирового пролетариата», который и после смерти ведёт народ к коммунизму. Но не так всё однозначно и даже наивно. Народу настойчиво внушали, что Ленин бессмертен, и пока жив пролетариат — жив и Ленин. Таким образом богоборческая власть, убивавшая в народе православную веру, разрушавшая храмы и уничтожавшая священников, совершала подмену: вместо икон создали образ «доброго дедушки» Ленина, а его тело после смерти превратили в инструмент идеологической борьбы: если ты ленинец — ты должен беречь его тело.

Фильм основан на научных фактах, он эмоционально тяжёлый и взывает к дискуссии об уничтожении мавзолея и погребении Ленина.

Директор телеканала «СПАС» Борис Корчевников, присутствующий на премьере, напомнил о триаде старца Илия Ноздрина, который незадолго до своей блаженной кончины сказал, что для победы в СВО нам нужно запретить аборты, преодолеть мат и вынести Ленина из мавзолея. Только тогда начнётся подлинное возрождение православной России.

Ведущий вечера Роман Голованов отметил, что у каждой вещи, явления и творческой силы есть замысел.

«Творческой силой обладают Бог и человек. И когда что-то создаётся, в этом должен быть смысл. Мы в современном мире то стараемся не замечать, то нарочно не обращаем внимания. Но вот мы остановились около мавзолея, посмотрели на него с разных сторон, поговорили с историками, священниками, и представляем вам плод наших трудов», — подытожил Голованов.

«Смотрим, молимся, чувствуем, делаем выводы. Делай что должно — будь что будет», — сказал перед премьерой заместитель главы Всемирного русского народного собора Сергей Рудов. Премьеру фильма он назвал большим событием, «о котором вы будете потом рассказывать детям, внукам, правнукам».

После фильма потрясенные эксперты и зрители делились впечатлениями, мнениями, предсказаниями, встреча затянулась глубоко за полночь.

Андрей Афанасьев прямо с премьеры уехал в Воронеж показывать и обсуждать фильм в столице Черноземья. На 27 июля также состоится демонстрация картины в Смоленске.

Всероссийская премьера фильма «Мумия» пройдёт в региональных кинотеатрах с 27 по 29 июня 2025 года при поддержке региональных отделений Всемирного русского народного собора, сообщает «СПАС». Эти показы будут поддержаны масштабным многочасовым телемарафоном в прямом эфире телеканала в воскресенье, 29 июня. Будут прямые включения со всей страны.

Зрители многих регионов увидят «Мумию» в кинотеатрах и на других площадках и после премьеры.

28 июня в Большом актовом зале Московской духовной академии также пройдет показ и обсуждение документального фильма «Мумия». Далее предстоит премьера на телеканале «СПАС».

Русская линия