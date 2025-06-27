Дорогие отцы, братья и сёстры, отец-наместник обители архимандрит Еразм! Сердечно поздравляю вас с праздником, с днём памяти святого преподобного Онуфрия Великого, с престольным праздником этой святой мужской обители.

Посмотрим на его икону — это старец, который полностью облачён своими белыми волосами по нагому телу и препоясан лозой, ветками деревьев. Его подвиг на протяжении 60-ти лет в пустыне непостижим уму современного человека, человека изнеженного, расслабленного, человека духовно слабого. А ведь преподобный Онуфрий Великий был не один там, в Фивейской пустыне. Когда святой Пафнутий пошёл по пустыне для того, чтобы найти подвижников благочестия и описать их житие, святого Онуфрия он встретил не сразу, а поначалу зашёл в пещеру, в которой давно уже лежало тело (высохло) ещё одного подвижника. Потом встретил еще одного подвижника. Через четыре дня пути — святого Онуфрия, пообщался с ним. Через четыре дня пути по безлюдной, безводной пустыне он встретил и еще одного. Тысячи таких же, без одежды, потому что одежда давно истлела от жары и подвигов, полностью покрытых волосами, которые по 60 лет не видели человека, тысячи таких подвижников таила египетская пустыня того времени. А за всё время это, наверное, десятки тысяч подвижников, которые десятилетиями, не видя других людей, подвязались во имя Божие, во славу Бога, подвязались для того, чтобы спасти свою душу. Они воистину исполнили Заповеди.

Когда мы взираем на подвиг и на примеры таких святых, становится немного страшно. А как же нам с вами спастись? Как же нам с вами спастись, людям, которые даже подумать об этом всём не могут? И эти же подвижники древности ответили, из того времени они сказали, каковы подвиги будут для нас с вами, имели такое откровение от Бога. Вот на берегу Большого моря стоят три монаха, а с другого берега моря раздается глаз Божий: «возьмите крылья и придите ко мне», и два из них тут же получают по паре огненных крыльев. Они взлетают на этих крыльях и легко перелетают море, достигая обители Божьей. А третий монах ничего не получил. И потом он получает тоже крылья, но не огненные, а как бы совсем немощные, человеческие. Он, не боясь, спускается в полёт через море туда, откуда зовет его глаз Божий. Он летит низко, всё время опускается и падает, иногда ныряет вместе с головой и с крыльями в воду, поднимается, вздыхает и вопиет к Богу «Господи, помоги!», плачет, опять немножечко поднимается над водой и летит, немного летит и опять падает, и опять поднимается. В этом откровении Господь дал подвижникам египетского скита видение о том, какими будут подвиги их времени и нашего времени. Монахи древности с лёгкостью на огненных крыльях исполняли заповеди Божии и достигали Царства Небесного. Наш же с вами удел, христиан последнего времени, особенно монахов, это вот такое жительство — подниматься и падать, плакать, взывать к Богу и снова подниматься немножко над житейским морем, над его водою, и вновь падать.

Когда одного аву египетского спросили, рассуждая между собой такие же подвижники благочестия, как он: «ава, а что мы сделали, чтобы спастись?» Он отвечает: «мы с вами исполнили заповеди Божии». Его спрашивают: «а что сделают те монахи, которые будут идти вслед за нами?» Ава отвечает: «они в половину примут исполнение заповедей от нас». Когда его спросили: «а что же будет с монахами последнего времени?», ава ответил: «а у них подвигов не будет вообще, но Господь пошлёт им скорби, и если они вынесут эти скорби, если они поднимут эти скорби, они станут выше нас в Царстве Небесном».

Слышите, какие обнадеживающие и в то же время страшные слова. Если мы с вами, монашествующие, миряне последнего времени вынесем скорби, которые посылает нам Бог, мы можем стать даже выше подвижников благочестия, которые по 60 лет в пустыне ничего не ели, не пили. Кто-то скажет: «ну, а что здесь такого вынести скорби?» Если скорбь приходит, если Господь её уже попустил, если она есть, ну куда от неё деваться? От них ведь не избавиться. Что значит «если вынесут скорбь, станут в Царстве Небесном высоко, а если не вынесут, могут погибнуть»? Каким образом человек может не вынести скорбь? Когда он начинает убегать от неё. Когда он начинает бороться с ней незаконными греховными путями. Когда он начинает делать всё, чтобы избавиться от неё. Например, человек болеет, тяжело болеет, донеси скорбь до конца, полагаясь на Бога, на Его милость, и получишь венец от этой болезни в Небесном Царстве. А человек неверующий наложит на себя руки, совершит грех самоубийства и сразу идёт в ад. Или тяжело человеку, жена его оставила, либо на работе проблемы, кредитов набрал, не может отдать. Неси эту скорбь, которую заслужил, с полаганием на Бога, неси её с молитвой и с надеждой на Бога, и получишь венец. Человек говорит себе: «нет, пойду-ка я выпью». И пускается в пьянство, которое даёт облегчение некоторое, но потом ещё усугубляет его состояние, а страшнее всего — оно лишает его венца. Он ищет, как избавиться от скорби, а в итоге он избавляется от венца на небе, который мог бы получить. Все человеческие грехи, которые кажутся сладкими человеку и приносят утешение, успокоение на короткое время, всё это многие люди используют для того, чтобы избавиться от скорбей и лишаются вечной награды.

Есть ещё те скорби, которые мы все вместе с вами несём. Например, от того, что Церковь нашу гонят, от того, что верующим людям не дают спокойно жить, спокойно молиться, от того, что забирают у нас храмы, на работе притесняют тех людей, о которых знают, что они принадлежат нашей Церкви. И в учебных заведениях также над нашими детьми нередко издеваются, когда узнают, что они ходят в наши храмы. Как нести эту общую скорбь гонений на Церковь?

Есть люди, которые несут, а есть те, которые пытаются избавиться. Как нужно нести эту беду для того, чтобы получить награду от Бога? Так же, как её несли наши предшественники-христиане, начиная с первых веков христианства и до сегодняшнего дня, ведь гонения в большей или меньшей степени происходят всегда. Да, в первые три века они были сильными, потом то больше, то меньше, но всегда.

Конечно, лучше всего защищать свою Церковь и свою веру, как поступали многие, как поступал и святой равноапостольный царь Константин, как и князь Владимир поступал. Как многие византийские Императоры с оружием в руках защищали Православную Церковь и свою веру. Как защищал её Александр Невский, Пересвет, Ослябя, Богдан Хмельницкий. Но, по большей части, нам с вами это недоступно. А что же нам доступно? Нам доступно стоять в вере и свидетельствовать о ней перед этим миром. Не боясь, твёрдо, словом и делом, не беря в руки оружие. Многим дан этот крест? Тоже немногим, но и это не беда.

Господь даёт возможность не предать Его, даже если мы не можем открыто защищать свою Церковь и свою веру. Просто не предавать. Господь говорил, что «в одном городе вас гонят, бегите в другой». Здесь вас не принимают, уходите, скрывайтесь. И так многие христиане первых веков уходили из города в город, не объявляли, не открывали свое исповедание перед окружающим миром, при этом будучи крепкими христианами. И таким образом тоже спасались, не предавали Бога и Церкви, приобрели себе венцы. И для нас сегодня открыт этот же путь.

Кто не может открыто защищать веру и Церковь, ну можно уезжать отсюда из страны, если у вас получится, если вы боитесь репрессий, и просто молчать о своём исповедании и тихо посещать храмы, пока они есть, а если нет, потом в квартирах, если будут в квартирах Литургии служиться. Это тоже путь, благословленный Богом, только не предавать веру. Ну, а есть путь предательства, это как скорбь свою личную, вместо того, чтобы нести, согласиться на грех, для того, чтобы он принёс некое успокоение, утешение, о чем мы до этого с вами говорили. А в случае с верой, это то же самое, что предлагалось первым христианам, и то, на что очень многие из них шли. А ты не приноси жертву, говорили они перед жертвенником Ваала или статуе Императора, большую, тебе не надо баранов резать и на жертвенник укладывать, ну просто кинь маленький кусочек ладана, маленький кусочек ладана, никто этого не заметит, но ты проявишь свою лояльность, ты покажешь, что ты наших богов тоже уважаешь. А знаешь, можешь даже не кидать, просто сделай вид, что ты кинул, протяни руку над жертвенником Ваалу и сделай вид, что ты кинул ладан. А сам можешь даже не кидать, даже маленького кусочка. И никто тебя не тронет. Иди с Богом домой, поклоняйся своему Христу. Сделай маленькое предательство.

Вот точно так же и сейчас нас с вами вынуждают сделать предательство, совершить предательство, кинуть маленький кусочек ладана на жертвенник Ваалу. Нам говорят: «Вы так не хотите объединяться с „ПЦУ“ или с какими-то расколами, потому что они у вас храмы захватывают, они ваших священников и мирян бьют, они преступлениями прославились такими страшными? Мы вас понимаем. Не хотите объединяться? Ну ладно, не объединяйтесь. Но киньте маленький кусочек ладана на жертвенник Ваалу, объявите самочинную автокефалию, нарушите каноны, и мы вас не будем трогать. Порвите, растопчите память тысячелетней истории своей Церкви, порвите все связи канонические, и мы вас не будем трогать. Вот ваш кусочек ладана будет».

Можем мы с вами на это пойти? Мы не можем с вами на это пойти. Какая разница предать по-большому или по-маленькому? Какая разница Ваалу на жертвенник барана возложить или маленький кусочек ладана бросить? И в том и в ином случае это будет предательство Бога. И в том и в ином случае это будет предательство Церкви. И в том, и в другом случае мы лишимся венца. Кто не может прямо противостоять или открыто противостоять Ваалу, ну просто прячьтесь, но не надо предавать Бога. И с Божией помощью, я надеюсь, что мы с вами будем, насколько Господь нам даст силы, каждый в меру своих способностей, возможностей, в меру своих сил, кто-то тихонечко, кто-то молча, кто-то вслух, кто-то открыто противостоять, кто-то выезжая за границу отсюда, но мы все останемся в Церкви. Мы не предадим ни Бога своего, мы не предадим ни Предания нашей тысячелетней Церкви, мы не предадим тех слов, которые слышали от наших отцов и которые ободряют нас и сегодня. Мы с вами, если Бог даст нам силы и своё благословение, должны и будем стоять за правду и за Истину церковную. Пусть Господь поможет и благословит всех нас, укрепит в силе и стоянии! Благословение Господне над вами да пребывает!