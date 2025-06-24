14 июня 2025 года на Святой Горе Афон вступили в силу новые правила, ограничивающие приезд паломников, и на этом фоне появились сообщения о том, что теперь будет введена «строгая квота» для паломников из России. Правила также предписывают «более подробную регламентацию цели и маршрута паломничества, а также полный запрет на пересечение афонской границы для клириков и мирян, уличенных в разжигании ненависти и пропаганде ксенофобии», сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма».

Автором новых ограничений называется гражданский губернатор Афона Анастасиос Мициалис, ранее занимавший должность заместителем директора Национальной разведывательной службы Греции.

В СМИ уже появлялись сообщения, что гражданские власти Святой Горы начали массово высылать неугодных им монахов со Святой Горы, против чего выступили многие афониты. Отцы-келлиоты, в частности, опубликовали открытое письмо против этих постыдных действий.

В своём обращении насельники Афона подчеркивают, что решение губернатора о применении санкций против монахов противоречит многовековым традициям Святой Горы. Они напомнили, что Афон — это «не просто географическая точка, а удел Богородицы», где монахи служат Христу, а не мирским властям.

Однако, монашеские протесты никого не остановили. Напротив, теперь на Афоне взялись и за мирян. Делается всё возможное, чтобы Святая Гора стала полностью послушной всем требованиям Константинопольского Патриарха Варфоломея.

Русская линия