В Вашингтоне решили дать возможность Ирану сохранить лицо и не стали отвечать на демонстративный обстрел иранскими военными американских баз в Катаре в ответ на атаку США их ядерных центров. В ночь на 24 июня Иран нанёс демонстративный удар, при этом предупредив американцев, куда они будут бить, чтобы те подготовились.

Вскоре Дональд Трамп заявил, что США не будут отвечать на эту попытку навредить американским военным (тем более, что атака оказалась безрезультатной, все ракеты были сбиты) и призвал Израиль и Иран прекратить взаимные обстрелы.

Для Тегерана такое развитие событий стало благом, поскольку он явно проигрывал в этой ракетной схватке. Но и для Израиля, несмотря на первоначальный успех, втягивание в затяжной конфликт ничего хорошего не сулило. А потому можно только приветствовать окончание этого этапа открытого противостояния евреев и персов.

Правда, для премьер-министра Израиля Нетаньяху решение Трампа прекратить военные действия против Ирана ничего хорошего не предвещает. Иранцы заранее вывезли со своих ядерных объектов обогащённый уран, а потому говорить о том, что они отказались от ядерной программы преждевременно.

Не ясны и условия окончания военных действий. Иран, кто бы что ни говорил, отнюдь не капитулировал перед Израилем и США, а потому это только перемирие в войне, победу в которой каждая сторона, без сомнения, припишет себе. Американцы и евреи будут говорить, что уничтожили иранскую ядерную программу и добились своих целей, персы — что выстояли против США и Израиля, вместе взятых, и склонили их к прекращению агрессии.

И те, и другие отчасти будут правы — сам факт прекращения военных действий может свидетельствовать о том, что ситуация зашла в тупик, разрешить свои противоречия военным путём стороны конфликта не могут. Выводы напрашиваются сами собой — после прекращения активной фазы противостояния Иран и Израиль продолжат активно готовиться к новой войне. А то, что она будет, можно не сомневаться.

Русская линия