Предстоятель Антиохийской Православной Церкви совершил панихиду по убиенным в храме святого пророка Божия Илии в Дамаске…

23 июня Блаженнейший Патриарх Великой Антиохии и всего Востока Иоанн Х совершил панихиду по убиенным во время воскресной Божественной литургии в храме в честь пророка Божия Илии в Дамаске, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

За панихидой молились викарии Антиохийского Патриарха — главный секретарь Священного Синода епископ Селевкийский Роман, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Ларисский Моисей и епископ Иеропольский Арсений, а также духовенство храмов Дамаска.

От Русской Православной Церкви в богослужении принял участие представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Антиохийском и всего Востока архимандрит Филипп (Васильцев).

В храме также присутствовали Сиро-Яковитский Патриарх Мар Игнатий Ефрем II, Мелькитский Патриарх Иосиф I, а также Архиепископ Дамаска Армянской апостольской церкви Армаш Налбандян.

Среди присутствующих на панихиде были также министр социальных дел и труда Сирии г-жа Хина Кабват и Чрезвычайный и Полномочный посол Греции в Сирии Эммануель Какавелакис.

По окончании краткой панихиды Блаженнейший Патриарх Иоанн обратился к молящимся с Первосвятительским словом, в котором в очередной раз осудил совершённое злодеяние.

После богослужения архимандрит Филипп (Васильцев) от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

После панихиды Блаженнейший Патриарх Иоанн посетил в госпитале пострадавших от взрыва в храме святого пророка Божия Илии, сообщает сайт Представительства Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока в Дамаске.

22 июня в Илиинском храме Антиохийской Православной Церкви на востоке Дамаска во время воскресного богослужения террорист-смертник открыл огонь по прихожанам, после чего совершил самоподрыв. В результате атаки 22 человека погибли, десятки получили ранения. По предварительной оценке МВД Сирии, нападавший был связан с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ — Прим. ред.).

Ранее свои соболезнования в связи с гибелью людей в страшном теракте в храме в честь пророка Божия Илии в Дамаске выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соболезнования также выразила официальная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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