В документе владыка опроверг обвинения в поддержке раскола и заявил о верности канонам Церкви…

Митрополит Пафосский Тихик, ранее отстранённый от кафедры, неожиданно для Архиепископа Кипрского Георгия подал в Секретариат Священного Синода требуемое от него Исповедание веры, чем вновь удивил церковное руководство, сообщает СПЖ со ссылкой на свои источники на Кипре.

В тексте Исповедания митрополит повторил то, что исповедовал при епископской хиротонии: Символ веры и верность решениям, определениям и канонам Вселенских Соборов и церковной традиции. Он также подтвердил, что остается членом Православной Церкви.

По спорному вопросу о расколе митрополит Тихик сослался на 15-й канон Двукратного собора, который при строгих условиях допускает прекращение поминовения епископа, официально проповедующего еретическое учение. Одновременно он осудил тех, кто без соблюдения канонических условий создает раскол в Теле Церкви.

Митрополит Тихик заверил, что никогда не поддерживал и не побуждал верных к расколу, приведя конкретные примеры борьбы с раскольниками во время своего служения.

Подача Исповедания стала очередной неожиданностью для Архиепископии, которая обвиняла Тихика в отказе осудить раскол, считая его сторонником раскольнических идей. Этим документом митрополит полностью опроверг все обвинения и доказал свою верность церковной традиции.

Передача Исповедания владыки в Синод произошла после подачи им апелляции в Константинопольский Патриархат на решение Синода о его низложении. Теперь, после двух неожиданных действий владыки Тихика, у его противников не осталось формальных претензий, а Архиепископ Георгий из обвинителя превратился в того, кто должен оправдываться за созданный кризис.

Параллельно митрополит Тихик вновь потребовал предоставить ему документы процесса — решение о низложении, протоколы суда и жалобы против него, которые Архиепископия упорно отказывается передавать.

Как отмечают источники, недовольство действиями Архиепископа Георгия в отношении владыки Тихика проявляют уже многие из 9 архиереев, подписавших осуждающее решение.

Русская линия