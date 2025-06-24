Глава сирийского МВД в переходном правительстве страны Анас Хаттаб добавил, что группировка была связана с террористической организацией «Исламское государство»…

Силы безопасности Сирии задержали членов группировки, ответственной за теракт, который произошёл накануне в православном храме в Дамаске. Об этом сообщил глава МВД в переходном правительстве страны Анас Хаттаб, передаёт ТАСС.

«В ходе операции, осуществленной силами МВД и службы разведки Сирии, мы задержали лидера группировки, ответственной за теракт, и пятерых её членов. Ещё двое злоумышленников были убиты на месте: один из них помог террористу проникнуть в церковь, а второй готовился в скором времени совершить еще один теракт в Дамаске», — написал Хаттаб в одной из соцсетей.

Глава сирийского МВД добавил, что группировка была связана с террористической организацией «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). У исламистов были изъяты оружие, боеприпасы, а также пояса смертников и заминированный мотоцикл.

22 июня на храм Святого пророка Илии в Дамаске была совершена террористическая атака. По информации МВД Сирии, террорист-смертник, проникший в храм, открыл огонь по верующим из автоматического оружия, а затем привёл в действие взрывное устройство. Жертвами теракта стали более 20 человек, свыше 60 пострадали.

Русская линия