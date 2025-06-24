Сегодня день памяти выдающегося русского православного мыслителя, основоположника славянофильства Ивана Васильевича Киреевского, скончавшегося 11 июня 1856 г.

И.В.Киреевский родился 22 марта 1806 г. в Москве в дворянской семье. На шестом году лишился отца, умершего от тифозной горячки во время ухода за ранеными русскими и французскими солдатами. Большое влияние на Киреевского оказал близкий родственник его матери известный поэт В.А.Жуковский, который в 1813−14 гг. жил в родовом имении Киреевских селе Долбино. Рано начал изучать философскую литературу, под влиянием отчима А.А.Елагина увлекся немецкой метафизикой. С 1822 г. вместе с братом Петром брал домашние уроки у лучших профессоров Московского университета, для чего семья переехала в Первопрестольную. В 1824 г. поступил на службу в Московский архив Коллегии иностранных дел, был одним из основателей «Общества любомудрия». В 1830 г. поехал в Германию для завершения образования, в Берлине слушал лекции Гегеля и Шлейермахера, в Мюнхене Шеллинга, на которого произвел большое впечатление. После восьмимесячного пребывая за границей Киреевский вернулся домой, обеспокоенный известием о появлении холеры в Москве и тревогой о своих близких. Через год после возвращения он пытается начать издание журнала под очень характерным названием «Европеец», для которого пишет программную статью «XIX-ый век». Журнал был запрещен именно за статью Киреевского, только заступничество Жуковского помешало его высылке из Москвы. После неудачи он замолчал на 12 лет.

В 1834 г. Киреевский женился на своей троюродной сестре Наталье Петровне Арбеневой, руки которой давно просил. Жена его была воспитана в традициях русского христианского благочестия, вела строгую церковную жизнь и находилась под старческим руководством схимника московского Новоспасского монастыря Филарета (в схиме Феодора). Знакомство с этим старцем, которое затем переросло в тесное духовное общение, изменило жизнь Киреевского. Его жене причиняло скорбь равнодушие к Православной Церкви, которое она наблюдала у своего мужа в первые годы супружества. Увлеченный тогда Шеллингом, Киреевский читал вслух жене его труды и удивлялся, что она не выражает восхищения. Она же отвечала, что эти мысли ей известны из творений Святых Отцов Церкви, и давала читать мужу книги, полученные от старца Филарета, который собственноручно переписывал святоотеческие творения, не изданные в то время (преп. Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и др.).

Сохранилось ее свидетельство о воцерковлении Киреевского, записанное другом Киреевского А.И.Кошелевым со слов Н.П. Киреевской: «И.В. Киреевский никогда прежде не носил на себе креста. Жена его не раз его о том просила, но Иван Васильевич отмалчивался. Наконец, однажды он сказал ей, что наденет крест, если он будет ему прислан от отца Филарета, которого ум и благочестие он уже давно уважал. Наталья Петровна поехала к отцу Филарету и сообщила ему это. Старец, перекрестившись, снял с себя крест и, давая, сказал Наталье Петровне: „Да будет он Ивану Васильевичу во спасение“. Когда Наталья Петровна приехала домой, то Иван Васильевич, встречая ее, спросил: „Ну что сказал старец Филарет?“ Она вынимает крест и отдает его Ивану Васильевичу. Он спрашивает ее: „Какой это крест?“ Наталья Петровна говорит ему, что отец Филарет снял его с себя и сказал, что да будет он ему во спасение. Иван Васильевич пал на колени и говорит: „Теперь чаю спасения для души моей, ибо я в уме своем положил: если отец Филарет снимет с себя крест и мне его пришлет, то явно будет, что Бог призывает меня ко спасению“. С этой минуты заметен был решительный поворот в мыслях и чувствах Ивана Васильевича». В дальнейшем Киреевский сблизился с отцом Макарием Оптинским (имение Киреевского находилось в семи верстах от Оптиной Пустыни), который стал его духовником. У него возникает глубокий интерес к творениям Св. Отцов и он принимает деятельное участие в подготовке их к изданию.

Киреевский оставил после себя небольшое наследие (по русской привычке он не любил писать, предпочитая письму беседу), но и написанного им достаточно, чтобы считать его одним из основоположников самостоятельной русской философии. В 1839 г. он написал свой «Ответ А.С.Хомякову» — размышление по поводу доклада «О старом и новом». Эти два труда и положили начало славянофильству как самобытному течению русской мысли. В 1845 г. он некоторое время редактировал погодинский журнал «Москвитянин». В 1852 г. для подготовленного славянофилами первого «Московского сборника» написал программную статью «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», в которой изложил основы славянофильского учения. С воцарением Александра II славянофилы задумали издавать журнал «Русская беседа», для которого Киреевский подготовил статью «О необходимости и возможности новых начал для философии», которая была как бы вступлением к изложению собственной философской системы (в бумагах Киреевского были найдены некоторые подготовительные материалы к работе). Но Господь судил иначе, 11 июня 1856 г. Киреевский скончался от холеры в Петербурге, куда приехал для свидания с сыном.

В одном из писем Киреевский прозорливо писал: «Если, сохрани Бог, в России когда-нибудь сделается что-нибудь противно Православию, то будет враждебно России столько же, сколько и вере ее. Все, что препятствует правильному и полному развитию Православия, все то препятствует развитию и благоденствию народа Русского; все, что дает ложное и не чисто православное направление народному духу и образованности, все то искажает душу России и убивает ее здоровье нравственное, гражданское и политическое».

Сегодня также день памяти выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева, скончавшегося в изгнании в окрестностях Парижа в 1950 г.

Он родился 21 сентября 1873 г в Замоскворечье в купеческой семье. Окончив в 1898 г. юридический факультет Московского университета, Шмелев некоторое время работал помощником присяжного поверенного в Москве, а в 1901−07 гг. — чиновником для особых поручений во Владимире. После Февральской революции 1917 г. писатель работал корреспондентом московской газеты «Русские ведомости» в Сибири. После октября 1917 проявил себя как горячий противник большевистского насилия. В 1918 г. Шмелев переехал с семьей в белый Крым, в котором, по взятии города красными, в 1920 г. был расстрелян его единственный сын, сражавшийся в рядах Русской армии барона Врангеля. В 1922 писатель вернулся в Москву, откуда эмигрировал во Францию.

Публиковаться Шмелев начал еще в студенческие годы. Появление в 1911 г. повести «Человек из ресторана» принесло писателю всероссийскую известность. Еще перед революцией начало выходить собрание сочинений Шмелёва (к 1916 вышел восьмой том). Через все творчество этого выдающегося русского писателя проходит тема русской религиозности, благочестия, неприятия нравственного распада и кровопролития — спутников революции. С особой теплотой и выразительностью Шмелев живописал старое Замоскворечье, быт и нравы патриархальной Москвы, историю своей семьи. Его произведения «Солнце мертвых» (1923), «Лето Господне» (1933), «Богомолье» (1935) и другие стали классикой русской литературы.

В этот день 24 июня 1945 г., когда православные отмечали двунадесятый праздник Святой Троицы, в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы.

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