В июле глава Ватикана проведёт две недели в летней резиденции под Римом…

Папа Римский Лев XIV, который совсем недавно вступил на Римский престол, уже в июле уедет на две недели в летнюю резиденцию в городе Кастель-Гандольфо под Римом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу печати Ватикана.

В 2013 году папа Франциск открыл для посещения публики летнюю резиденцию пап в Апостольском дворце после того, как перестал регулярно наведываться в Кастель-Гандольфо для отдыха. В 2016 году по указанию Франциска резиденция была превращена в музей.

И вот всё возвращается на круги своя — новый папа Римский намерен взять отпуск. «В воскресенье 6 июля папа Лев XIV переедет на отдых в папские виллы Кастель-Гандольфо», — сообщила ватиканская пресс-служба.

Только 20 июля 2025 года папа вернется в Ватикан.

В июле, как сообщается в том же пресс-релизе, будут приостановлены все частные аудиенции, а также всеобщие аудиенции в среду 2, 9, 16, 23 числа. В августе папа Лев снова отправится в Кастель-Гандольфо, где 15 числа отслужит мессу по случаю праздника Успения Богородицы.

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