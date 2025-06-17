В Правовом управлении Московской Патриархии считают, что под действие нового закона должны подпадать имитирующие культовые здания малые архитектурные формы и макеты…

Глава Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) призвала законодательно запретить не только изображение храмов без крестов и религиозных символов, но и имитаций культовых зданий, а также установить административную ответственность за такие нарушения, сообщает РИА Новости.

10 июня 2025 года депутаты Госдумы приняла в первом чтении законопроект, защищающий религиозные символы основных традиционных вероисповеданий: предполагается запретить использовать изображения культовых зданий и объектов без религиозных символов — крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет, согласно проекту, будет действовать в СМИ, Интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах.

Игумения Ксения отметила, что таким образом законодатель «отреагировал на проблему так называемого „крестопада“, когда на публичных изображениях — плакатах, гербах, логотипах, в том числе муниципалитетов, и даже на предполагавшейся к выпуску в обращение банкноте изображаются купола православных храмов без крестов».

«Однако законопроектом не охвачены имитирующие культовые здания малые архитектурные формы, макеты, инсталляции, игрушки-конструкторы и тому подобное. Поэтому формулировку законопроекта необходимо дополнить запретом использования без религиозных символов не только изображений культовых зданий, но и их имитаций. Кроме того, законопроект ко второму чтению должен быть дополнен поправкой, устанавливающей административную ответственность за нарушение установленного законопроектом запрета использовать изображения и имитации культовых объектов без присущих им религиозных символов», — заявила представительница Московской Патриархии.

Русская линия