Глава Синайского монастыря надеется на защиту Греции, власти которой уже вступили в переговоры с Египтом о судьбе древней обители…

17 июня 2025 года архиепископ Синайский Дамиан прибыл в Грецию, где в Президентском дворце в Афинах его приветствовал президент Греции Константин Тасуласу. Целью визита официально заявлено обсуждение правового статуса монастыря святой Екатерины на Синае, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxia News Agency.

На фоне напряженных переговоров между Грецией и Египтом о судьбе древнего монастыря на Синае владыка Дамиан, как настоятель обители, обратился к главе Греческого государства за поддержкой. Он подчеркнул важность защиты монастыря, который веками символизирует присутствие Православия на горе Синай.

Отмечается, что монахи монастыря тесно сотрудничают с министерством иностранных дел Греции по вопросам правовой защиты святыни. Братия заявила о готовности защищать монастырь от любых решений, которые могут затруднить его нормальную жизнь и работу в будущем.

Архиепископ Дамиан обратился к греческому народу с просьбой о молитвенной и активной поддержке монастыря святой Екатерины. Он уже также заручился поддержкой множества Поместных Православных Церквей.

В своих публичных заявлениях архиепископ просит молиться о защите монастыря, который более 15 веков остаётся живым свидетельством христианской веры.

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