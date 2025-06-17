15 июня 2025 года, в праздник Всех святых, в Кишинёве при серьёзной охране полиции прошёл парад половых извращенцев, которые вышли на шествие с сатанинской символикой. Православные верующие ещё накануне выражали свой протест по поводу готовящегося действа, а в сам день парада вышли Крестным ходом на улицы молдавской столицы. Однако, полиция в своём рвении защитить содомитов бросилась с кулаками на верующих, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

Опубликованные видео показывают, что кишиневские полицейские сначала начали напирать на участников шествия в поддержку семейных ценностей, а затем и силой их разгонять. При этом по Интернету разошлись кадры, как полиция избивает мужчину, у которого был ребёнок на плечах. Есть также кадры, где полицейские бросают на землю одного из священников Молдавской Православной Церкви, который, упав, пытается подняться, но его хватают полицейские.

Формально полиция имела право потребовать от верующих разойтись, так как режим Санду запретил проведение Крестного хода в праздник Всех святых, назначив на православный праздник парад содомитов, но то с каким остервенение правоохранители бросились на мирных верующих просто поражает. Очевидно, что команда на жёсткий разгон православных верующих поступила с самого верха, и режим Санду показал себя во всей красе. Кстати, вскоре выяснилось, что в избиении мужчины с ребёнком принял участие замглавы Национального инспектората общественной безопасности Григорий Гузун.

Характерно, что в Бессарабской митрополии Румынского Патриархата никак не отреагировали на избиение верующих, предпочтя замолчать эту тему. Тем временем, в Русской Православной Церкви выступили с осуждением насилия в отношении духовенства Православной Церкви Молдовы.

«Категорически осуждаем насилие в отношении священнослужителей Православной Церкви Молдовы, выступивших против гей-парада. Навязывание молдавскому обществу гендерной идеологии, направленной на уничтожение традиционной семьи — это не политический, а нравственный вопрос. Как Церковь, так и другие здоровые общественные силы должны объединиться против этого антихристианского проекта», — заявил (https://tass.ru/obschestvo/24 224 113) замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Кипшидзе выразил надежду, что молдавские верующие смогут отстоять традиционные ценности.

«Мы знаем, что-то, что начиналось как якобы защита прав меньшинств, закончилось в западных странах усыновлением детей в однополые семьи, внедрением в школьное образование антисемейной лжи, и, наконец, сменой пола детьми. Надеюсь, что молдавские верующие не позволят совершить подобное на их родине. Мы молимся за тех наших собратьев по вере, которые не позволяют разрушить духовное наследие молдавского народа», — заключил Кипшидзе.

Русская линия