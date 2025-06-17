Никита Михалков: «Народ, который стесняется своей религии, своей истории, своей культуры, больше всего может стать добычей для порабощения»
Глава Союза кинематографистов России выразил недоумение, почему на российском ТВ наблюдается перекос при освящении религиозной жизни в пользу ислама, а не Православия…
Глава Союза кинематографистов России, народный артист Никита Михалков, выступая 17 июня на заседании Госдумы в качестве приглашённого гостя, высказался о русском языке и неверной информационной политике на российском ТВ. Во время встречи с депутатами, известный режиссёр вспомнил мем, что «парламент не место для дискуссий», и заранее попросил прощения, если «чего-то брякнет не то», сообщает RTVI.
Никита Михалков обратил внимание, что российские телеканалы уделяют много внимания празднованию мусульманского Курбан-байрама, но вскользь упоминают о православных. Он отметил, что в Ингушетии в прошлом году прошёл «потрясающий» конкурс среди чтецов Корана. «Тысячи людей слушают друг друга, соревнуются в умении читать Коран. Вы когда-нибудь видели, чтобы в нашей стране такой же какой-то конкурс был связан с осознанием православной культуры, наших летописей, житий святых и так далее? Никогда», — сказал режиссёр.
Артист также показал фото с Великорецкого крестного хода, который проходит в Вятке. «Этому Крестному ходу 600 лет. Люди каждый год 180 км проходят пешком пять дней, читая молитвы, неся хоругви, иконы и так далее. Это происходит в Кировской области. Хорошо это? Прекрасно. 30 тысяч человек там было», — отметил Никита Михалков. Во время выступления он задался вопросом: сколько на телеканалах было уделено времени мусульманскому празднику и сколько — христианскому.
«Это как раз и есть то самое стыдливое ощущение неловкости перед кем-то оттого, что мы верующие, православные, русские люди, что это наша страна. Почему? Да, я понимаю, что это тоже в крови русского человека — стыдливость, неловкость, деликатность, застенчивость. Да, это правда. Но когда дело касается будущего страны, её безопасности, не давать возможности хотя бы на равных сосуществовать религиям в массовом сознании — это неправильно. Это порождает рознь, именно это, а не наоборот», — подчеркнул Михалков.
Режиссёр убеждён, что «народ, который стесняется своей религии, своей истории, своей культуры, так или иначе, он больше всего может стать добычей для порабощения».
Никита Михалков назвал важнейшим закон о защите русского языка в публичном пространстве, известном также как «закон об ограничении англицизмов». Он заявил, что если иностранца прокатить по центру любого города, то тот и не поймет, что находится в России, потому что около 90% вывесок написано английскими словами.
По его мнению, язык является «достоянием, гордостью и силой» народа, особенно русский язык, на котором написаны «величайшие произведения».
«Можно знать одного Пушкина и понимать все вопросы бытия человека, хотя это было написано 200 лет назад. Потому что это русский язык, им нужно гордиться и им воевать. Это величайшая провинциальность наша — где-то там лучше. Это огромное количество англицизмов, которые внедрены в наше сознание, когда есть аналоги, прекрасные аналоги на русском языке», — уверен Никита Михалков.
Режиссер также заявил, что в США, к примеру, на русском языке написаны только вывески в районе Брайтон-Бич (где проживает много выходцев из России и СССР) и «больше нигде».
Михалков подчеркнул, что необходимо переводить названия улиц, площадей и других указателей для удобства туристов.
«Должны остаться все исторические названия. Это как Mercedes там или Dolce&Gabbana или Chanel. Но все, что связано с бытом, должно быть на русском языке. Я также понимаю, что это вызовет огромную, так сказать, волну негодования, сложности, это деньги и так далее, и так далее. Но нужно быть неприступным, нужно стать неудобным. Мы вынуждены стать неудобными», — заявил режиссёр.
Никита Михалков: «Народ, который стесняется своей религии, своей истории, своей культуры, больше всего может стать добычей для порабощения» Глава Союза кинематографистов России выразил недоумение, почему на российском ТВ наблюдается перекос при освящении религиозной жизни в пользу ислама, а не Православия...