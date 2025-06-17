Глава Союза кинематографистов России выразил недоумение, почему на российском ТВ наблюдается перекос при освящении религиозной жизни в пользу ислама, а не Православия…

Никита Михалков: «Народ, который стесняется своей религии, своей истории, своей культуры, больше всего может стать добычей для порабощения»

Глава Союза кинематографистов России, народный артист Никита Михалков, выступая 17 июня на заседании Госдумы в качестве приглашённого гостя, высказался о русском языке и неверной информационной политике на российском ТВ. Во время встречи с депутатами, известный режиссёр вспомнил мем, что «парламент не место для дискуссий», и заранее попросил прощения, если «чего-то брякнет не то», сообщает RTVI.

Никита Михалков обратил внимание, что российские телеканалы уделяют много внимания празднованию мусульманского Курбан-байрама, но вскользь упоминают о православных. Он отметил, что в Ингушетии в прошлом году прошёл «потрясающий» конкурс среди чтецов Корана. «Тысячи людей слушают друг друга, соревнуются в умении читать Коран. Вы когда-нибудь видели, чтобы в нашей стране такой же какой-то конкурс был связан с осознанием православной культуры, наших летописей, житий святых и так далее? Никогда», — сказал режиссёр.

Артист также показал фото с Великорецкого крестного хода, который проходит в Вятке. «Этому Крестному ходу 600 лет. Люди каждый год 180 км проходят пешком пять дней, читая молитвы, неся хоругви, иконы и так далее. Это происходит в Кировской области. Хорошо это? Прекрасно. 30 тысяч человек там было», — отметил Никита Михалков. Во время выступления он задался вопросом: сколько на телеканалах было уделено времени мусульманскому празднику и сколько — христианскому.

«Это как раз и есть то самое стыдливое ощущение неловкости перед кем-то оттого, что мы верующие, православные, русские люди, что это наша страна. Почему? Да, я понимаю, что это тоже в крови русского человека — стыдливость, неловкость, деликатность, застенчивость. Да, это правда. Но когда дело касается будущего страны, её безопасности, не давать возможности хотя бы на равных сосуществовать религиям в массовом сознании — это неправильно. Это порождает рознь, именно это, а не наоборот», — подчеркнул Михалков.

Режиссёр убеждён, что «народ, который стесняется своей религии, своей истории, своей культуры, так или иначе, он больше всего может стать добычей для порабощения».

Никита Михалков назвал важнейшим закон о защите русского языка в публичном пространстве, известном также как «закон об ограничении англицизмов». Он заявил, что если иностранца прокатить по центру любого города, то тот и не поймет, что находится в России, потому что около 90% вывесок написано английскими словами.

По его мнению, язык является «достоянием, гордостью и силой» народа, особенно русский язык, на котором написаны «величайшие произведения».

«Можно знать одного Пушкина и понимать все вопросы бытия человека, хотя это было написано 200 лет назад. Потому что это русский язык, им нужно гордиться и им воевать. Это величайшая провинциальность наша — где-то там лучше. Это огромное количество англицизмов, которые внедрены в наше сознание, когда есть аналоги, прекрасные аналоги на русском языке», — уверен Никита Михалков.

Режиссер также заявил, что в США, к примеру, на русском языке написаны только вывески в районе Брайтон-Бич (где проживает много выходцев из России и СССР) и «больше нигде».

Михалков подчеркнул, что необходимо переводить названия улиц, площадей и других указателей для удобства туристов.

«Должны остаться все исторические названия. Это как Mercedes там или Dolce&Gabbana или Chanel. Но все, что связано с бытом, должно быть на русском языке. Я также понимаю, что это вызовет огромную, так сказать, волну негодования, сложности, это деньги и так далее, и так далее. Но нужно быть неприступным, нужно стать неудобным. Мы вынуждены стать неудобными», — заявил режиссёр.

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