С понедельника Недели Всех Святых начинается Петров пост, установленный перед праздником святых апостолов Петра и Павла. Этот летний пост раньше называли постом Пятидесятницы. Церковь призывает нас к этому посту по примеру святых апостолов, которые, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия. По словам святителя Иоанна Златоуста, «пост с верою много придает крепости; ибо научает великому любомудрию, человека соделывает Ангелом, да еще укрепляет против сил бестелесных. тот, кто молится, как должно, и притом постится, немногого требует; а кто требует немногого, тот не будет сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать милостыню. Кто постится, тот становится легким и окрыляется, и с бодрым духом молится, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный дух свой. Поэтому-то апостолы всегда почти постились».

Установление Петрова поста относится к первым временам Православной Церкви. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских. Но особенно этот пост утвердился, когда в Константинополе и Риме, тогда еще не отпавшем от Православия, были построены храмы во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Освящение константинопольского храма совершилось в день памяти апостолов 29 июня (по новому стилю — 12 июля), и с тех пор этот день стал особенно торжественным и на Востоке и на Западе. В Православной Церкви утвердилось приготовление благочестивых христиан к этому празднику постом и молитвой. С IV века свидетельства отцов Церкви об апостольском посте становятся все чаще, о нем упоминают св. Афанасий Великий, Амвросий Медиоланский, а в V веке — Лев Великий и Феодорит Кирский.

Продолжительность Петрова поста может быть различной, в зависимости от дня празднования Пасхи: самый короткий пост длится 8 дней, самый длинный — 6 недель. Он всегда начинается с окончанием Триоди, или после недели Пятидесятницы, и прекращается 12 июля (29 июня по юлианскому календарю), если праздник святых апостолов Петра и Павла будет не в среду и не в пятницу.

По строгости Петров пост равен Рождественскому посту и является нестрогим. Ограничения, налагаемые верующими на себя на этот период, такие же. В течение всего поста в среды и пятницы полагается растительная пища без постного масла, по понедельникам, вторникам и четвергам — с постным маслом, по субботам, воскресеньям и дням памяти некоторых святых к этому еще добавляется и рыба. По церковному уставу, во время Петрова поста нужно воздерживаться от мясной и молочной пищи, а рыба за трапезой в субботу и воскресенье благословляется.

Однако пост не должен сводиться нами только к воздержанию от какого-либо вида пищи. Не менее важна духовная составляющая. Для христианина — это всегда время особого внутреннего делания, а также активного совершения дел милосердия и благотворительности.

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