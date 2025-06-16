15 июня 2025 года митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев приняли участие в торжественном открытии памятника святителю Луке (Войно-Ясенецкому) на территории Международного детского центра «Артек» в Крыму, сообщает пресс-служба Крымской митрополии.

Памятник исповеднику и святителю Луке, выдающемуся хирургу и профессору медицины был установлен возле Центра инновационных образовательных технологий. Как подчеркнули в МДЦ «Артек», это первое значимое событие на территории строящегося детского лагеря «Солнечный». Скульптурный комплекс в международном детском центре станет символом света и добра, символом созидания и процветания на благо мирного детства.

Святитель Лука посвятил свою жизнь служению людям через медицину и веру. Его научные труды и духовное наследие вдохновляют людей и сегодня. Несмотря на тяжёлые испытания, гонения и репрессии, он не утратил любви к Богу, людям и Родине.

Именно эта жизненная позиция и история святителя послужили основой для создания скульптурной композиции, выполненной известным монументалистом Виталием Шановым. Идейным вдохновителем памятника стал митрополит Крымский Тихон. Скульптура выполнена в традициях иконографии и воплощает свет и добро, символизируя созидание и процветание ради мирного детства.

Особую поддержку в реализации проекта оказал помощник Президента РФ, председатель Российского военного исторического общества Владимир Мединский.

Торжественная церемония завершилась словами святителя Луки: «Всё то чистое, всё светлое, доброе и правдивое, что видим в детях, мы должны ставить примером для самих себя, должны больше всего и всегда следовать примеру великого смирения малых детей».

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