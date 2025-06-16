Русская линия
Сводка новостей от 16 июня 2025

Папа Римский Лев призвал британцев и ирландцев отказаться от эвтаназии и абортов
Глава Католической церкви выразил обеспокоенность по поводу законодательных инициатив, носящих антихристианский характер…

Папа Римский ЛевВ обращении по случаю «Дня за жизнь», ежегодно отмечаемого епископскими конференциями Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса, папа Римский Лев XIV выступил против легализации эвтаназии и убийства пациентов врачами с их согласия, сообщает СПЖ.

Глава Католической церкви выразил обеспокоенность по поводу законодательных инициатив, угрожающих достоинству человеческой жизни.

В частности, 20 июня в парламенте Великобритании запланировано обсуждение нового законопроекта об ассистированном самоубийстве. А в Ирландии, где с 2018 года разрешен аборт, в 2023 году уже зарегистрировано более 10 тысяч случаев убийства детей в утробе матери.

В послании глава Ватикана призвал «защищать, а не подрывать цивилизацию, основанную на подлинной любви и истинном сострадании». По его словам, «христианское свидетельство должно неизменно опираться на Евангелие и уважение к каждой человеческой жизни, особенно в её наиболее уязвимых проявлениях».

Тема «Дня за жизнь» в 2025 году звучит как: «Надежда не постыжает — найти смысл в страдании». В послании подчеркивается, что даже в страданиях человек может обрести присутствие Господа: «Тайна страдания, столь часто сопровождающая человеческое существование, может, при содействии благодати, стать опытом Божьей близости».

Папа Лев XIV особо отметил важность христианской заботы о тяжёло больных и подчеркнул, что истинное сострадание — это не прекращение жизни, а любовь и присутствие рядом.

Услышат ли английские и ирландские законодатели голос папы? Вряд ли. Они уже давно идут по пути отступления от христианских ценностей, и этот процесс очень сложно повернуть вспять.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл назвал провокацией высказывания схиигумена Гавриила (Виноградова)
Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что именно враги России всеми силами желают спровоцировать конфликт между православными и мусульманами...

В Крыму торжественно открыли памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому)
Монумент был установлен на территории строящегося детского лагеря «Солнечный» Международного детского центра «Артек»...

Архиепископ Албанский Иоанн сослужил Патриарху Варфоломею на Фанаре
Новоизбранный Предстоятель Албанской Православной Церкви выразил главе Фанара «сердечную благодарность за вашу отеческую любовь и непоколебимую поддержку Церкви Албании»...

Папа Римский Лев призвал британцев и ирландцев отказаться от эвтаназии и абортов
Глава Католической церкви выразил обеспокоенность по поводу законодательных инициатив, носящих антихристианский характер...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день рождения Всероссийского Национального Союза, мы отмечаем очередную годовщину выхода первого номера русской монархической газеты «Земщина»...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика