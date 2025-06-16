В обращении по случаю «Дня за жизнь», ежегодно отмечаемого епископскими конференциями Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльса, папа Римский Лев XIV выступил против легализации эвтаназии и убийства пациентов врачами с их согласия, сообщает СПЖ.

Глава Католической церкви выразил обеспокоенность по поводу законодательных инициатив, угрожающих достоинству человеческой жизни.

В частности, 20 июня в парламенте Великобритании запланировано обсуждение нового законопроекта об ассистированном самоубийстве. А в Ирландии, где с 2018 года разрешен аборт, в 2023 году уже зарегистрировано более 10 тысяч случаев убийства детей в утробе матери.

В послании глава Ватикана призвал «защищать, а не подрывать цивилизацию, основанную на подлинной любви и истинном сострадании». По его словам, «христианское свидетельство должно неизменно опираться на Евангелие и уважение к каждой человеческой жизни, особенно в её наиболее уязвимых проявлениях».

Тема «Дня за жизнь» в 2025 году звучит как: «Надежда не постыжает — найти смысл в страдании». В послании подчеркивается, что даже в страданиях человек может обрести присутствие Господа: «Тайна страдания, столь часто сопровождающая человеческое существование, может, при содействии благодати, стать опытом Божьей близости».

Папа Лев XIV особо отметил важность христианской заботы о тяжёло больных и подчеркнул, что истинное сострадание — это не прекращение жизни, а любовь и присутствие рядом.

Услышат ли английские и ирландские законодатели голос папы? Вряд ли. Они уже давно идут по пути отступления от христианских ценностей, и этот процесс очень сложно повернуть вспять.

Русская линия