15 июня 2025 года, в день всех святых, на Фанаре состоялось сослужение Константинопольского Патриарха Варфоломея с прибывшим в Стамбул с визитом Предстоятелем Албанской Православной Церкви Архиепископом Албанским Иоанном и многочисленными албанскими иерархами, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В своей проповеди после богослужения, за которым поминался, в том числе, и глава украинских раскольников Епифаний Думенко, Патриарх Варфоломей обратил внимание на военные действия на Ближнем Востоке:

«Наше сотрудничество и единство особенно необходимы сегодня, когда мир потрясают кровавые конфликты и войны с тысячами жертв и бесчисленным количеством беженцев. Православная Церковь должна высказать свой голос и доброе свидетельство против насилия и конфликтов, выступая за диалог и торжество мира. Особенно в этот критический момент, когда все глаза вновь обращены на многострадальный Ближний Восток, где события принимают опасно неконтролируемые масштабы. Поэтому мы громко призываем лидеров и правительства вовлечённых государств и народов проявить необходимую сдержанность, прежде всего ради их собственной выгоды, но также и ради блага человечества в целом.

Мы молимся, чтобы Князь Мира просветил их, чтобы они выбрали и следовали пути диалога вместо эскалации военного насилия. Мы умоляем Господа всех защитить невинных и беззащитных детей. Мы знаем, что наш брат, папа Римский Лев XIV, обратился с аналогичной просьбой. Пусть наши голоса будут услышаны, разум восторжествует, а война и кровопролитие на Ближнем Востоке и в сурово испытываемой Украине, которая страдает более трёх лет, а также во всех других регионах мира, охваченных жестокими конфликтами, прекратятся".

В своём ответном слове Архиепископ Албанский Иоанн обратил внимание на историю Албанской Православной Церкви:

«Сегодня Православная Автокефальная Церковь Албании стоит со смирением, но также и с уверенностью перед вызовами XXI века. Опыт беспощадных преследований и чудесного возрождения укрепил нашу веру в силу Креста и Воскресения, в победу света над тьмой, любви над ненавистью. Мы представляем себя сильным и единым голосом Православия в современном мире, голосом, который смело и мудро несёт евангельское послание, предлагая ответы на экзистенциальные вопросы современных людей и исцеляя любовью раны человечества.

Миссия Церкви по объединению народов и направлению их к свету Воскресения остается столь же актуальной и неотложной, как и прежде. Церковь Албании готова в меру своих возможностей служить в этой великой работе. Ваше Всесвятейшество, пожалуйста, примите нашу сердечную благодарность за вашу отеческую любовь и непоколебимую поддержку Церкви Албании. Наше присутствие сегодня на Фанаре провозглашает нашу любовь, уважение и преданность священной персоне Вашего Преосвященства и высокому учреждению, которое вы божественно представляете".

После произнесённых слов два Предстоятеля обменялись памятными подарками, а затем состоялся приём в Патриаршей резиденции.

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