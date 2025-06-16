Русская линия
Сводка новостей от 16 июня 2025

Святейший Патриарх Кирилл назвал провокацией высказывания схиигумена Гавриила (Виноградова)
Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что именно враги России всеми силами желают спровоцировать конфликт между православными и мусульманами…

Святейший Патриарх Кирилл в КалининградеПредстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предельно жёстко высказался по поводу нашумевшей проповеди бывшего начальника подворья Валаамского монастыря в Сочи схиигумена Гавриила (Виноградова) о засилье мигрантов и возросшем числе мусульман в российских городах, заявив, что разжигание конфликта между православными и мусульманами на руку врагам России. Соответствующие заявление Патриарх Кирилл сделал 14 июня 2025 года, отвечая на вопросы духовенства Калининградской митрополии, сообщает Патриархия.Ru.

«Ну, я высказался по поводу этого батюшки. Это провокация самая настоящая. В то время, когда православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках, когда лучшие представители ислама поддерживают Православие, включая те места, где их большинство, — например, в Чечне православные не испытывают никаких притеснений — в это самое время провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями.

У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои. Есть действительно и то, что не соответствует нашей культуре, например, многоженство, хотя официально в России это запрещено. Христианское понимание брака совсем другое. Но, несмотря на эти различия, у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание. Это забота о Родине, о России. Сколько мусульман сейчас погибает, защищая Родину!

Поэтому я могу характеризовать православно-мусульманские отношения как находящиеся сегодня на хорошем уровне. Возможно, удастся достичь и более высокого уровня, но именно эта гармония взаимодействия двух исторических религий на территории России и вызывает раздражение наших противников — и в прошлом так было, и в советское время, и сейчас. Особенно те, кто живет за пределами нашей Родины, пытаются возбудить мусульман, провоцируя разного рода агрессивные идеи против православных. Ну, а православных возбудить под предлогом «Сколько же можно терпеть? Дайте им как следует!» И то, и другое идет от наших врагов.

Общаясь с мусульманскими лидерами, я никогда не чувствовал двойного дна: говорят одно, а думают другое. Православие и ислам в России являют уникальный пример того, как две религии могут жить в мире, как представители двух религий могут быть единомысленны и совместнозащищать Родину на поле брани. Поэтому гоните прочь всех тех, кто под предлогом «заботы» о русских, о русской культуре, о Православной Церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. Это провокация! Очень важный фактор сохранения единства нашего народа — это добрые отношения между православными и мусульманами, как, впрочем, и между всеми религиями и конфессиями. Если нет экстремизма в этих религиях и конфессиях, то мы, конечно, готовы развивать и развиваем отношения с ними. Как вы знаете, существуют такие организации, в том числе созданные по моей инициативе. Однако враги России не оставляют желания спровоцировать православных и мусульман на конфликт, а по возможности — даже на силовое противостояние".

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл назвал провокацией высказывания схиигумена Гавриила (Виноградова)
Предстоятель Русской Православной Церкви обратил внимание, что именно враги России всеми силами желают спровоцировать конфликт между православными и мусульманами...

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