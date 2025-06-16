Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предельно жёстко высказался по поводу нашумевшей проповеди бывшего начальника подворья Валаамского монастыря в Сочи схиигумена Гавриила (Виноградова) о засилье мигрантов и возросшем числе мусульман в российских городах, заявив, что разжигание конфликта между православными и мусульманами на руку врагам России. Соответствующие заявление Патриарх Кирилл сделал 14 июня 2025 года, отвечая на вопросы духовенства Калининградской митрополии, сообщает Патриархия.Ru.

«Ну, я высказался по поводу этого батюшки. Это провокация самая настоящая. В то время, когда православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках, когда лучшие представители ислама поддерживают Православие, включая те места, где их большинство, — например, в Чечне православные не испытывают никаких притеснений — в это самое время провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями.

У нас есть общее с мусульманами: мы верим в Единого Бога. Есть общее, хотя и относительно общее, в плане самоограничений, которые люди накладывают на себя во имя Божие. У них свои посты, у нас свои. Есть действительно и то, что не соответствует нашей культуре, например, многоженство, хотя официально в России это запрещено. Христианское понимание брака совсем другое. Но, несмотря на эти различия, у православных и мусульман сегодня есть общее целеполагание. Это забота о Родине, о России. Сколько мусульман сейчас погибает, защищая Родину!

Поэтому я могу характеризовать православно-мусульманские отношения как находящиеся сегодня на хорошем уровне. Возможно, удастся достичь и более высокого уровня, но именно эта гармония взаимодействия двух исторических религий на территории России и вызывает раздражение наших противников — и в прошлом так было, и в советское время, и сейчас. Особенно те, кто живет за пределами нашей Родины, пытаются возбудить мусульман, провоцируя разного рода агрессивные идеи против православных. Ну, а православных возбудить под предлогом «Сколько же можно терпеть? Дайте им как следует!» И то, и другое идет от наших врагов.

Общаясь с мусульманскими лидерами, я никогда не чувствовал двойного дна: говорят одно, а думают другое. Православие и ислам в России являют уникальный пример того, как две религии могут жить в мире, как представители двух религий могут быть единомысленны и совместнозащищать Родину на поле брани. Поэтому гоните прочь всех тех, кто под предлогом «заботы» о русских, о русской культуре, о Православной Церкви призывает встать на борьбу с российскими мусульманами. Это провокация! Очень важный фактор сохранения единства нашего народа — это добрые отношения между православными и мусульманами, как, впрочем, и между всеми религиями и конфессиями. Если нет экстремизма в этих религиях и конфессиях, то мы, конечно, готовы развивать и развиваем отношения с ними. Как вы знаете, существуют такие организации, в том числе созданные по моей инициативе. Однако враги России не оставляют желания спровоцировать православных и мусульман на конфликт, а по возможности — даже на силовое противостояние".

Русская линия