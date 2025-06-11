Русская линия
Сводка новостей от 11 июня 2025

В Минкульте Украины решили переложить ответственность за своё разгильдяйство на Россию
Украинский министр культуры Николай Точицкий объяснил отвалившийся карниз Софийского собора в Киеве обстрелом со стороны России…

София КиевскаяО том, в каком состоянии окажутся святыни Украинской Православной Церкви после того, как их отберут у верующих и духовенства и передадут на содержание Министерству культуры Украины, можно судить по очередному происшествию в Киеве.

В ночь на 10 июня 2025 года «получил повреждения» Софийский собор в Киеве, о чём в одной из соцсетей поспешил сообщить министр культуры Украины Николай Точицкий. По его словам, на главной апсиде собора обвалился фрагмент карниза. Судя по фотографиям, длина поврежденного участка — около 2 метров, передаёт СПЖ.

При этом откровенное разгильдяйство Минкульта в вопросе сохранности храма-памятника, находящегося в ведении чиновников, Точицкий привычно объяснил обстрелом Киева со стороны России. Дескать, русские ракетным ударом разрушили украинскую святыню.

Характерно, о каком-либо другом ущербе древнему собору не сообщается. Все стёкла в окнах, которые находятся рядом с поврежденным участком, целы. Никаких повреждений в радиусе от храма также не наблюдается.

Впрочем, стоит ли удивляться. Ранее украинские власти так же объяснили падение креста с одного из храмов Киево-Печерской лавры — виноваты оказались не чиновники, отвечающие за сохранность памятников архитектуры, а «вибрации от взрывов» со стороны России.

В связи с этим возникает только один вопрос: что будет делать Точицкий, когда военные действия прекратятся, а кресты и карнизы продолжат падать?

Русская линия

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Украинский министр культуры Николай Точицкий объяснил отвалившийся карниз Софийского собора в Киеве обстрелом со стороны России...

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