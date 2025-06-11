9 июня 2025 года, в день Святого Духа, который отмечается как главное торжество Русской духовной миссии в Иерусалиме, Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил возглавил Божественную литургию в Троицком соборе Миссии в Иерусалиме, сообщает официальный сайт РДМ.

Его Блаженству сослужили: иерархи Иерусалимского Патриархата митрополит Назаретский Кириак, митрополит Капитолиадский Исихий и генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), начальник Русской духовной миссии в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), представитель Румынской Православной Церкви при Иерусалимском Патриархате архимандрит Феофил (Анастасие), заместитель начальника Русской духовной миссии игумен Никон (Головко), ключари подворий Миссии протоиерей Мирослав Витив, протоиерей Николай Жданов и иеромонах Амвросий (Игнатов), клирик Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме иеромонах Иннокентий (Беспалов), насельники Миссии иеромонах Петр (Бородулин) и диакон Макарий Петухов, клирики Русской Православной Церкви Заграницей, грекоязычные и арабоязычные священнослужители Иерусалимской Православной Церкви и паломники в священном сане из Грузии.

В соборе на Литургии молились Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Израиле А. Д. Викторов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Израиле Ю. Г. Ярошевич, генеральный консул Греции в Иерусалиме Димитриос Ангелосопулос, настоятельница Спасо-Вознесенского Елеонского женского монастыря в Иерусалиме игумения Иудифь (Заставская) с сестрами обители, русскоязычные верующие Святого града и окрестных городов, представители Апостольской нунциатуры и Кустодии Святой земли, а также паломники из разных концов Святой земли.

Богослужение совершалось на церковнославянском, греческом, арабском, румынском и грузинском языках. Песнопения Божественной литургии исполнил хор сестер Горненской женской обители.

После отпуста Божественной литургии Патриарх Феофил поприветствовал начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрита Вассиана и богомольцев русского собора. В своём ответном слове архимандрит Вассиан поблагодарил Его Блаженство за совместную молитву в соборном храме Миссии и многолетнюю и плодотворную поддержку Русской духовной миссии в осуществлении ее служения. Затем Его Блаженство и архимандрит Вассиан обменялись памятными подарками.

Далее собор иерархов и духовенства, православные монашествующие Святой земли, паломники и богомольцы, прибывшие из славянских стран на праздник Русской духовной миссии в Иерусалиме, направились из Троицкого собора в административный корпус Русской духовной миссии, где был дан праздничный прием в честь дня Святого Духа.

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