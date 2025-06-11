10 июня 2025 года председатель парламента Греции Никитас Какламанис направил письмо своему египетскому коллеге, в котором выразил обеспокоенность вокруг правового и имущественного статуса Синайского монастыря, сообщает СПЖ со ссылкой на портал Orthodoxia News Agency.

В официальном письме Какламанис подчеркнул, что вопрос статуса монастыря напрямую связан с международным правом.

Какламанис сослался на Конвенцию ЮНЕСКО 1972 года об охране всемирного культурного и природного наследия, которую подписали 191 страна, включая Египет. Эта конвенция, по его словам, имеет приоритет над внутренними законами государств-участников и обязывает Египет уважать монастырь как памятник всемирного наследия и центр православной духовности.

Он также отметил, что Египет не может ссылаться на сложности применения международных норм в своей правовой системе, поскольку сам взял на себя эти обязательства. В письме подчеркивается необходимость полного уважения к монастырю, включая право использовать все его активы, находящиеся в распоряжении общины с 2002 года и ранее.

В завершение глава греческого парламента выразил надежду, что Египет отнесётся с пониманием к этой позиции, опираясь на традиционно хорошие отношения между двумя странами, в том числе на межпарламентском уровне.

В самом факте публикации указанного обращения парламента Греции ничего хорошего нет. Как известно, не так давно в Египте прошли переговоры высокопоставленных греческих и египетских делегаций, но, судя по всему, решить проблему монастыря Афинам до сих пор не удалось.

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