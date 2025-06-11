13 июня 2025 года Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн будет находиться в Стамбуле с официальным визитом в Константинопольском Патриархате, сообщает греческий портал «OrthodoxTimes». При этом греческие журналисты ошибочно несколько раз именуют владыку Иоанна именем его предшественника — Архиепископа Анастасия.

Новоизбранный Предстоятель Албанской Православной Церкви должен прибыть в Стамбул в полдень в пятницу в сопровождении членов своей делегации.

В субботу, 14 июня, в 11:00 Архиепископ возглавит Литургию в Патриаршем храме Святого Георгия. Затем в Тронном зале состоится официальный приём с участием Патриарха Варфоломея и членов Священного Синода Фанара.

В воскресенье, 15 июня, в День всех святых, в Патриаршей церкви состоится праздничная Божественная литургия. Константинопольский Патриарх и Архиепископ Иоанн будут сослужить с иерархами обеих Церквей. После службы два Предстоятеля обменяются официальными обращениями.

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