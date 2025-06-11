Русская линия
Сводка новостей от 11 июня 2025

Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн посетит с официальным визитом Фанар
Новоизбранный Предстоятель Албанской Православной Церкви решил совершить свою первую зарубежную поездку в Стамбул…

Архиепископ Тиранский Иоанн13 июня 2025 года Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн будет находиться в Стамбуле с официальным визитом в Константинопольском Патриархате, сообщает греческий портал «OrthodoxTimes». При этом греческие журналисты ошибочно несколько раз именуют владыку Иоанна именем его предшественника — Архиепископа Анастасия.

Новоизбранный Предстоятель Албанской Православной Церкви должен прибыть в Стамбул в полдень в пятницу в сопровождении членов своей делегации.

В субботу, 14 июня, в 11:00 Архиепископ возглавит Литургию в Патриаршем храме Святого Георгия. Затем в Тронном зале состоится официальный приём с участием Патриарха Варфоломея и членов Священного Синода Фанара.

В воскресенье, 15 июня, в День всех святых, в Патриаршей церкви состоится праздничная Божественная литургия. Константинопольский Патриарх и Архиепископ Иоанн будут сослужить с иерархами обеих Церквей. После службы два Предстоятеля обменяются официальными обращениями.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерусалимский Патриарх Феофил возглавил праздничные торжества в Русской духовной миссии в Иерусалиме
В день Святого Духа глава Иерусалимского Патриархата совершил Божественную литургию в Троицком соборе...

Архиепископ Тиранский и всей Албании Иоанн посетит с официальным визитом Фанар
Новоизбранный Предстоятель Албанской Православной Церкви решил совершить свою первую зарубежную поездку в Стамбул...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день падения Константинополя и в день рождения Царевны-Мученицы Татианы, мы вспоминаем церковного историка-монархиста Н.Д.Тальберга...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика