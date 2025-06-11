Русская линия
Сводка новостей от 11 июня 2025

Святую Гору Афон опять сотрясают землетрясения
В результате стихии пострадали фрески, купола и элементы построек в монастырях Ксенофонт, Дохиар, Пантократор и Симона Петра…

Последствия землетрясения на Афоне7 июня 2025 года на Афоне произошло землетрясение, нанесшее ущерб ряду монастырей и храмовых построек. Ранее сейсмическая активность в регионе наблюдалась с февраля 2025 года, сообщает СПЖ со ссылкой на портал Orthodoxia News Agency.

По данным Министерства культуры Греции, землетрясение магнитудой 5,3 балла оказало разрушительное воздействие на постройки в монастырях Ксенофонт, Дохиар, Пантократор и Симона Петра.

Наиболее пострадал монастырь Ксенофонт — землетрясение повредило главный храм X века с фресками XVI века: трещины образовались в куполах и арках, частично пострадали фрески.

Последствия землетрясения на АфонеВ монастыре Пантократор начато обследование фресок в главном храме и часовнях. Повреждения также выявлены и в монастыре Симона Петра, в том числе на фресках.

В монастыре Дохиар повреждены фрески XVI века. В трапезной и проходах замечены трещины и отслоения штукатурки.

По словам глава Минкульта Греции, на Афоне с первого дня после землетрясения работает группа археологов и реставраторов. «Министерство культуры окажет всю необходимую помощь для восстановления поврежденных святынь», — подчеркнула она.

Отметим, что совсем недавно в СМИ появлялись сообщения о том, что Святую Гору Афон посетила очередная делегация украинских раскольников. Тогда их радушно встретили в Ксенофонте и Новом Эсфигмене. Пострадавший от землетрясения Пантократор также ранее приветствовал представителей «ПЦУ».

Многие верующие связывают сотрясающие Святую Гору Афон землетрясения с богоотступничеством афонских обителей, которые начали допускать к себе и сослужить с откровенными самозванцами в лице представителей «ПЦУ».

Русская линия

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Святую Гору Афон опять сотрясают землетрясения
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