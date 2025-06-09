В одном из своих последних интервью греческой прессе Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Георгий не только анонсировал возможное извержение из сана митрополита Пафосского Георгия и рассмотрение дела против митрополита Морфского Неофита, но и призвал «всех, у кого есть доказательства против кого-либо, даже против него самого, выступить».

И вот нашёлся священник, который внял призыву владыки Георгия и решил направить против него жалобу в Синод. Священник Демос Серкелидис рассчитывает, члены Синода отменят решение Предстоятеля Кипрской Церкви о полугодовом отстранении его от исполнения священнических обязанностей из-за критики священником политики Предстоятеля по развитию экуменизма, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на греческое издание Romfea.gr.

В частности, как отмечает священник Демос Серкелидис, он жалуется Священному Синоду на то, что:

— Предстоятель Кипрской Церкви созвал незаконный епископальный суд в нарушение многочисленных положений Устава Кипрской Церкви, чтобы наказать его без суда и следствия и тем самым оклеветать как еретика-«отступника»;

— Предстоятель выдумал несуществующую ересь «апофезис», чтобы оклеветать его, а также любого другого благочестивого клирика, который в будущем захочет противостоять панархии экуменизма;

— Предстоятель постоянно искажает Святые Каноны, что само по себе является преступлением против Православия;

— По вопросу о смешанных браках и наложничестве с еретиками и признании крещения за неправославными верующими Предстоятель выражает еретические экуменические позиции, нарушая бесчисленное множество священных канонов. И его попытка навязать эти взгляды своим коллегам-епископам является отягчающим обстоятельством против него, которое требует применения вневременных церковных мер, описанных Пятым Вселенским Собором: «..святыми отцами было предписано и после смерти предавать анафеме тех, кто согрешил либо в вере, либо в канонах»;

В связи с вышеизложенным, отец Демос просит Священный Синод расследовать настоящую жалобу на Его Блаженство Архиепископа Георгия.

В то же время он призывает Синод предпринять соответствующие шаги для «формальной отмены необоснованного приговора» — как он характеризует шестимесячное отстранение, наложенное на него — и рассмотреть жалобы против него с самого начала, «в соответствии с подробными положениями Устава Церкви Кипра».

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