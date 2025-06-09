Папа Римский Лев заявил, что готов начать договариваться по вопросу единой для всех «экуменическую даты» празднования Пасхи. Прежние договорённости Фанара и Ватикана, на данную тему, похоже, канули в лету…

7 июня 2025 года папа Римский Лев XIV принял в Ватикане участников международного экуменического симпозиума, посвящённого 1700-летию Никейского собора. Конференция на тему «Никея и Церковь третьего тысячелетия: к католическо-православному единству» была организована Институтом экуменических исследований Angelicum Œcumenicum и Международной православной теологической ассоциацией, сообщает пресс-служба Ватикана.

Обращаясь к гостям, глава Ватикана особо приветствовал делегатов Православных и Древневосточных Церквей. По его словам, исторический Собор в Никее остаётся не только ключевым событием прошлого, но и «компасом, указывающим путь к полному зримому единству всех христиан».

«Вероисповедание Никейского собора и сегодня остаётся мощным объединяющим фактором», — подчеркнул епископ Рима, процитировав документ Международной богословской комиссии: «То, что нас объединяет, гораздо сильнее — как количественно, так и качественно — того, что разделяет». По словам папы Римского, совместное исповедание веры, изложенной в Никее, открывает новые горизонты в преодолении оставшихся богословских разногласий и восстановления общения.

Особое внимание папа Римский Лев уделил вопросу общей даты празднования Пасхи — одной из целей самого Никейского собора. Различия в литургических календарях, по его словам, создают пастырские затруднения и ослабляют свидетельство о Христовом Воскресении.

«Я хотел бы вновь подтвердить готовность Католической церкви искать экуменическое решение, которое способствовало бы совместному празднованию Воскресения Господня», — заявил папа Лев, напомнив, что в 2025 году все христиане вновь встретили Пасху в один и тот же день.

При этом он фактически дал понять, что прежние договорённости Ватикана и Фанара о том, что католики перейдут на православное исчисление Пасхи, потеряли силу, и теперь надо договариваться заново. Как гласит известная поговорка, «лыко да мочало — начинай сначала».

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