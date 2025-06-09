Общественная организация «Украина инкогнита» сообщила о скоропостижной кончине клирика «ПЦУ» Николая Збитковского, причастного к варварскому уничтожению старинного православного храма XVIII века в селе Забороль Ровенской области Украины, сообщает портал Raskolam.net.

Речь идёт о деревянной церкви в честь Зачатия Иоанна Крестителя, построенной в 1762 году и принадлежавшей некогда Украинской Православной Церкви.

«В 20 числах апреля мы освещали варварство, которое совершили над своим храмом жители Забороли. Они разрушили под ноль деревянную церковь, которой было уже 263 года. И вот не прошло и двух месяцев, как умер священник „ПЦУ“, Николай Збитковский, который позволил этот вандализм. Ему было всего 42 года», — говорится в сообщении организации.

Также там отметили, что причина смерти клирика пока неизвестна.

По данным с места событий, местные активисты «ПЦУ» распилили храм бензопилами, а затем сровняли участок тракторами. Более того, как утверждается, «на выровненной поверхности были замечены фрагменты черепов и человеческих костей».

Напомним также, что в Управлении культуры и туризма Ровенской ОГА заявили, что община действовала в рамках закона, поскольку церковь Иоанна Крестителя 1762 года не имела статуса объекта культурного наследия.

Русская линия