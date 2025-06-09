Сегодня Русская Православная Церковь отмечает праздник Святого Духа, который также называют «Духов день». Духов день наступает на пятьдесят первый день после Пасхи, то есть в первый понедельник после праздника Святой Троицы и является особым церковным праздником в честь третьего Лица Троицы — Святого Духа, почитаемого наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном.

В этот день вспоминается основание Церкви Христовой на земле. После того как Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени, они обрели «дар языков», получив возможность проповедовать веру Христову по всему миру. Апостолы начали свидетельствовать об Иисусе как воскресшем Христе, Царе и Господе. Ученики Христовы обратились к жителям Иерусалима с первой проповедью, и первые последователи Господа и Спасителя стали членами Церкви Христовой.

В богослужении праздника сошествие Святого Духа отмечается вместе с явлением людям Святой Троицы, потому что в пришествии Духа к людям проявляется полнота Божества, Его самооткровение и самоотдача Своему творению.

В православном Предании Пятидесятница часто называется Троицей, и даже в центр храма в этот день выносится икона Святой Троицы, в виде трех ангелов, явившихся праотцу Аврааму. Каноническая же икона сошествия Святого Духа изображает огненные языки над двенадцатью апостолами, которые восседают в единстве, окружая символический образ «космоса"-мира. Это и есть первый образ апостольской Церкви.

На богослужении в день Пятидесятницы в первый раз после Пасхи пелись молитвы «Царю Небесный» и «Видехом Свет Истинный», призывая Святого Духа «приити и вселитися в ны». На Великой Вечерне читались молитвы, во время которых верующие, в первый раз после Пасхи, преклонили колена. В этот праздник храмы украшаются цветами и летней зеленью в знак того, что Дух Божий приходит как «жизни Податель», чтобы обновить всю тварь.

До 1918 года День Святого Духа наряду с другими двунадесятыми праздниками был в России неприсутственным (выходным) днём.

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