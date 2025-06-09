8 июня 2025 года, в день Святой Троицы, православные верующие Кагульской и Комратской епархии Молдавской Православной Церкви планировали совершить Крестный ход за мир и благоденствие на Гагаузской земле, однако православное шествие было запрещено молдавскими властями, сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

В непростые для региона времена священники и прихожане приняли решение объединиться в молитве. Ожидалось, что участие в шествии примут более 3 тысяч человек, а сам Крестный ход пройдёт от села Чишмикей через Вулканешты, Тараклию, Конгаз до города Комрат.

Однако, как стало известно, к священникам обратились представители силовых структур Молдовы и запретили совершать Крестный ход, поскольку в их планах в эти дни стояла подготовка к параду половых извращенцев, и они якобы не могли выделить силы, чтобы обеспечить проведение Крестного хода.

«Праздник Содома и Гоморры, который отметят в Молдавии 15 июня, приемлем для властей. Задаёмся вопросом: что происходит в наши дни? Что за гонения на Православие? Но самый большой вопрос — что ожидает наших детей в будущем?» — отметил представитель духовенства в видеообращении, опубликованном в Интернете.

Аналогичное видеобращение появилось в Telegram-канале «Viața Eparhiei de Cahul și Comrat» («Жизнь Кагульской и Комратской епархии»), сообщает РИА Новости.

Крестный ход был организован по инициативе священнослужителей и прихожан в ответ на обеспокоенность населения ситуацией в регионе. Он должен был охватить населённые пункты с компактным проживанием гагаузского населения. Ранее представители гагаузской автономии выражали недовольство по поводу, как они утверждают, «ущемления прав гагаузского народа».

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