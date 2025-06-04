Русская линия
Сводка новостей от 4 июня 2025

Архиепископ Кипрский Георгий собирается расправиться со всеми несогласными с ним архиереями
Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что на следующем Синоде намерен поставить вопрос о взглядах митрополита Морфского Неофита…

Архиепископ Кипрский Георгий и Константинопольский Патриарх ВарфоломейАрхиепископ Кипрский Георгий, ранее признавший и сослуживший с украинскими раскольниками, дал понять, что намерен расправиться со всеми несогласными с его позицией архиереями Кипрской Православной Церкви. В частности, он заявил, что дело недавно отстранённого от кафедры Пафосского архиерея Тихика «будет окончательно решено» на следующем заседании Синода, поскольку тот не отказался от своих взглядов, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По словам Кипрского Предстоятеля, последние события «выявили ересь внутри Церкви» и после решения Священного Синода отстранить владыку Тихика от митрополичьего престола Пафоса к нему поступили данные из соседних митрополий и других частей Кипра, которым он намерен дать дальнейший ход. То есть 23 июня на Синоде митрополит Тихик, выразивший несогласие с Архиепископом Георгием по многим вопросам, может быть подвергнут дальнейшим прещениям.

Кроме того, в планах Предстоятеля Кипрской Церкви расправиться с ещё одним неудобным для него архиереем — митрополитом Морфским Неофитом, заявления и взгляды которого, по словам владыки Георгия, «будут рассмотрены на следующей сессии Синода».

При этом Кипрский Архиепископ демонстративно встал на защиту митрополита Тамасосского Исайи, против которого ранее выступали насельники монастыря святого Аввакума, обвиняя его в церковных преступлениях. Он заявил, что никаких жалоб против владыки Исайи не поступало. Характерно, что ранее митрополит Тамасосский выступал категорически против признания «ПЦУ», но затем резко изменил свою позицию на противоположную, а потому теперь к нему и нет никаких претензий.

В завершение Предстоятель Кипрской Церкви «призвал всех, у кого есть доказательства против кого-либо, даже против него самого, выступить». Но в реальности все понимают, что речь идёт об обыкновенной расправе Архиепископа Георгия со своими оппонентами в Синоде и не более того. При этом Кипрского Предстоятеля активно поддерживают на Фанаре.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл отправился с Первосвятительским визитом в Белоруссию
Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит торжества в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре...

Фильм Эмира Кустурицы о гонениях на Украинскую Православную Церковь показали в Париже
Премьера документальной ленты «Люди Христовы. Наше время» состоялась в Российском духовно-культурном православном центре...

Митрополит Пирейский Серафим призвал к созыву Всеправославного Собора
Архиерей Элладской Православной Церкви считает, что только соборное обсуждение украинского вопроса может восстановить единство мирового Православия...

Архиепископ Кипрский Георгий собирается расправиться со всеми несогласными с ним архиереями
Предстоятель Кипрской Православной Церкви заявил, что на следующем Синоде намерен поставить вопрос о взглядах митрополита Морфского Неофита...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Марию Александровну, историка Н.М.Карамзина и генерала С.А.Хрулева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика