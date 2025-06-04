Архиепископ Кипрский Георгий, ранее признавший и сослуживший с украинскими раскольниками, дал понять, что намерен расправиться со всеми несогласными с его позицией архиереями Кипрской Православной Церкви. В частности, он заявил, что дело недавно отстранённого от кафедры Пафосского архиерея Тихика «будет окончательно решено» на следующем заседании Синода, поскольку тот не отказался от своих взглядов, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По словам Кипрского Предстоятеля, последние события «выявили ересь внутри Церкви» и после решения Священного Синода отстранить владыку Тихика от митрополичьего престола Пафоса к нему поступили данные из соседних митрополий и других частей Кипра, которым он намерен дать дальнейший ход. То есть 23 июня на Синоде митрополит Тихик, выразивший несогласие с Архиепископом Георгием по многим вопросам, может быть подвергнут дальнейшим прещениям.

Кроме того, в планах Предстоятеля Кипрской Церкви расправиться с ещё одним неудобным для него архиереем — митрополитом Морфским Неофитом, заявления и взгляды которого, по словам владыки Георгия, «будут рассмотрены на следующей сессии Синода».

При этом Кипрский Архиепископ демонстративно встал на защиту митрополита Тамасосского Исайи, против которого ранее выступали насельники монастыря святого Аввакума, обвиняя его в церковных преступлениях. Он заявил, что никаких жалоб против владыки Исайи не поступало. Характерно, что ранее митрополит Тамасосский выступал категорически против признания «ПЦУ», но затем резко изменил свою позицию на противоположную, а потому теперь к нему и нет никаких претензий.

В завершение Предстоятель Кипрской Церкви «призвал всех, у кого есть доказательства против кого-либо, даже против него самого, выступить». Но в реальности все понимают, что речь идёт об обыкновенной расправе Архиепископа Георгия со своими оппонентами в Синоде и не более того. При этом Кипрского Предстоятеля активно поддерживают на Фанаре.

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