В ходе телефонного разговора с главой Ватикана президент России обратил внимание на гонения на Украинскую Православную Церковь…

4 июня 2025 года президент России Владимир Путин созвонился с главой Ватикана папой Римским Львом XIV и ещё раз поздравил его с избранием, пожелав папе успехов в исполнении столь высокой миссии, сообщает официальный сайт Президента РФ.

С обеих сторон был отмечен большой личный вклад папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Ватиканом. Условлено продолжать усилия, направленные на дальнейшее развитие этих связей на основе объединяющих духовно-нравственных ценностей, в интересах построения более справедливого миропорядка. Выражен взаимный настрой на углубление сотрудничества в культурно-гуманитарной области, а также в деле защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке.

По просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Путин передал папе Римскому Льву XIV пожелания успехов в пастырском служении. Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя Церквами.

При обмене мнениями по ситуации на Украине Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путём, подчеркнув, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.

В контексте возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле президент России информировал о достигнутых в ходе второго раунда конкретных договорённостях по обмену военнопленными и телами погибших. Акцентировано внимание, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками.

Выражена признательность главе Ватикана за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса, в частности, за участие Ватикана на деполитизированной основе в решении острых гуманитарных вопросов.

Владимир Путин обратил особое внимание на то, что киевский режим делает ставку на эскалацию конфликта, проводит диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры на российской территории. Подчёркнуто, что осуществлённый на днях украинской стороной намеренный и целенаправленный удар по мирным жителям однозначно квалифицируется в международном праве как терроризм.

В связи с известной линией киевских властей на ликвидацию канонической Украинской Православной Церкви выражена надежда, что Ватикан будет активнее выступать в поддержку свободы вероисповедания на Украине.

Русская линия