Фильм Эмира Кустурицы о гонениях на Украинскую Православную Церковь показали в Париже

Показ документального фильма «Люди Христовы. Наше время», созданного сербскими кинематографистами под руководством известного режиссёра Эмира Кустурицы, состоялся в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Жака Ширака в Париже, сообщает EADaily.

Создатели документального проекта одновременно выступили и его героями. В их числе православный священник, философ и поэт Марио Сельвини из Генуи, епископ Сербской Православной Церкви владыка Ириней Бачский, преподаватель Кембриджского университета Вукан Маркович и продюсер, уроженец Донбасса Юрий Бардаш.

О происходящем давлении на каноническую УПЦ и её верующих на Украине в документальной ленте из первых рук рассказали православный миссионер, философ Руслан Калинчук из Ивано-Франковска и священник Николай Могильный из Киева.

Показ в Париже стал премьерным для стран Западной Европы, зрителя смогли посмотреть ленту с русским дубляжем и французскими субтитрами, сообщает ТАСС.

«Для Российского духовно-культурного центра показ документальной ленты „Люди Христовы. Наше время“ — важное событие. Это первая демонстрация фильма не только во Франции, но и в Западной Европе. Хотелось бы надеяться, что эта инициатива станет предостерегающим свидетельством и позволит приоткрыть глаза французской аудитории на тяжелую правду о церковном расколе на Украине», — подчеркнула советник-посланник по вопросам культуры посольства РФ во Франции, руководитель центра Анна Котлова.

В сентябре прошлого года картина была впервые представлена в Белграде, на премьере выступил Патриарх Сербский Порфирий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима.

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