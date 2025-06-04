Святейший Патриарх Кирилл отправился с Первосвятительским визитом в Белоруссию

4 июня 2025 года начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределы Белорусской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе визита в Республику Беларусь Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождают: управляющий делами Московский Патриархии митрополит Воскресенский Григорий; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий; руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко; руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега); заместитель руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Н.И. Державин.

В аэропорту Минска Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали: Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий, епископ Несвижский Авксентий, духовенство Белорусской Православной Церкви.

Также в числе встречавших были: Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Б.В. Грызлов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Н.В. Петкевич, Уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь А.А. Румак.

4 июня Предстоятель Русской Православной Церкви возглавит утреню Всенощного бдения в Свято-Духовском кафедральном соборе Минска в сослужении Митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, архипастырей Минской митрополии и духовенства белорусской столицы.

5 июня 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжества в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре, где совершит Литургию в Кресто-Воздвиженском соборе обители.

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