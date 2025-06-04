Иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Пирейский Серафим призвал к созыву Всеправославного собора для решения украинского церковного вопроса, вызвавшего раскол мирового Православия. Иерарх отметил, что из-за церковной ситуации, сложившейся на Украине, серьёзно пошатнулось всеправославное единство, которое необходимо восстановить. Об этом он заявил во время Богословской конференции, посвящённой украинскому церковному кризису, передаёт портал Raskolam.net.

Архипастырь обратил внимание на несколько принципиально важных аспектов, которые, по его мнению, привели к сложившейся в Православии ситуации. Прежде всего, речь шла о том, что Константинопольский Патриарх Варфоломей, хоть и считается первым по чести, однако не имел права принимать самостоятельное решение по поводу предоставления автокефалии «ПЦУ». Владыка Серафим убеждён, что такой вопрос должен был быть рассмотрен совместно со всеми Поместными Церквями.

Второй момент, на котором архиерей заострил внимание слушателей, это сомнительный канонический статус представителей «ПЦУ». Митрополит Серафим подчеркнул, что «ПЦУ» за шесть лет признали лишь четыре Поместные Церкви и то частично. Этот факт свидетельствует о том, что дарование автокефалии «ПЦУ» Патриархом Варфоломеем, разделило Православие. Кроме того, архиерей отметил, что «включение в единство и общение Церкви предполагает обязательно глубокое переживание и искреннее выражение покаяния» за предыдущее пребывание в расколе, чего не произошло ни с кем из представителей «ПЦУ».

В конце своего выступления, архиерей призвал к скорейшему созыву Всеправославного собора, который сможет восстановить пошатнувшееся единство Поместных Православных Церквей и решить украинский церковный вопрос. «Главным образом, чтобы прекратилось разделение церковного общения православных автокефальных Церквей», — заявил архиерей, подчеркнув необходимость решения этого «важнейшего церковного дела» на канонической основе.

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